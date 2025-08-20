Сила, выносливость и командный дух

Традиционный областной слет предприятий ЖКХ проходил на базе отдыха «Ладожец» в деревне Коккорево Всеволожского района. Его организатор – региональное отраслевое объединение работодателей-предприятий ЖКХ Ленинградской области.

В этом году на слет приехали семь команд: МУП «Тепловые сети» и МУП «Водоканал» из Гатчины, сборная ЖКХ из Волосово, УК «Фаворит», СМЭУ «Заневка», АО «ЕИРЦ ЛО», а также сборная областного комитета по ЖКХ.

Три дня на живописном берегу Ладожского озера участники состязались в различных видах спорта (волейбол, водный мяч, эстафеты, перетягивание каната), сдавали нормативы ГТО и демонстрировали свои таланты и способности в самых разных областях.

Как и все мероприятия 2025 года, областной слет прошел под знаком 80-летия Великой Победы. Тема приветствия команд была свободной. Этот конкурс-презентация веселых и находчивых команд стал одним из самых креативных.

А в завершение конкурсной программы впервые в истории слетов прошел вечер патриотической песни. Он создал по-настоящему теплую атмосферу единства. Каждая команда вживую или под фонограмму исполняла популярную песню военных лет, а коллеги из других команд им подпевали. «Тепловые сети» представили творческий номер «Майский вальс»: солист Алексей Константинов, танцевальный дуэт - Ольга Федорова и Владимир Цветков.

- На слете мы получили заряд энергии и позитива, которого хватит надолго, - рассказывает председатель профсоюза предприятия «Тепловые сети» Светлана Рябова. - В третий раз мы встречаемся в этом красивом месте. Нам очень повезло – погода стояла чудесная. Так получилось, что у нас собралась небольшая команда – 12 человек. В основном те, кто был в отпуске. Я считаю, во всех состязаниях мы выступили хорошо, выложились максимально. С нами был повар высочайшего класса Владимир Кузнецов, но мы были так заняты, что наслаждаться его блюдами не успевали: одни участвуют в соревнованиях, другие – болеют за них, потом спортсмены и болельщики меняются местами. Радует и то, что сохраняя лучшие традиции, слет развивается. Организаторы подготовили интересную игровую программу, учитывающую, что многие приехали с детьми, семьями. Были веселые эстафеты и подвижные игры с призами. Впервые прошел душевный вечер патриотической песни. Впервые всем участникам соревнований, независимо от возраста, была предоставлена возможность пройти тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО. И все, включая меня, справились с задачей. Теперь в Гатчине можно будет выполнить другие нормативы и официально получить значок ГТО.

Несмотря на спортивную конкуренцию и жесткую борьбу, на слете царила атмосфера дружбы и единства всех участников.

По итогам соревнований команда «Тепловых сетей» заняла четвертое командное место, была отмечена кубками и грамотами за третье место - в соревнованиях по водному мячу, за четвертое место - по волейболу, а также спецпризами.

Проявив волю к победе, достойно выступили и их гатчинские коллеги – команда МУП «Водоканал» города Гатчины.

Татьяна Можаева