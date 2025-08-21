Новую жизнь старинному сарафану дали в Рождествено

Сарафан был изготовлен во второй половине XIX века из синей хлопчатобумажной ткани на грубой льняной подкладке и украшен декоративной кружевной тесьмой из металлизированных нитей и желто-коричнево-красной лентой с растительным орнаментом, аналогичной шелковой ленте из собрания Российского этнографического музея.

Ввиду условий бытования и хранения сарафан поступил в мастерскую в аварийном состоянии — с сильнейшими загрязнениями и значительными утратами внешнего вида.

Первоочередным этапом стало обеспыливание, после которого для проведения дальнейших работ по очистке потребовался практически полный демонтаж предмета.

Сарафан был размонтирован по частям: отдельно разобраны подкладка, лицевая ткань и все элементы декора; при этом верхние соединительные швы по лифу были сохранены, поскольку их демонтаж повлек бы за собой сложные процессы сборки.

В процессе демонтажа было установлено, что, помимо сильных поверхностных загрязнений, на предмете присутствуют следы биологического поражения — около трети подола оказалось пропитано плесневыми образованиями. Это подтвердили исследования в ультрафиолетовом свете. В ходе очистки проводилась обработка от плесени: каждый слой ткани, включая декоративную отделку, антисептировался отдельно.

После завершения полной очистки были проведены работы по восполнению утрат и укреплению сечений и поврежденных участков ткани, с поэтапной послойной обработкой каждого элемента отдельно. Методом частичной дублировки были восполнены утраты и укреплены посеченные участки на верхней лицевой ткани и подкладке. Отдельно проводилось укрепление сечения ткани декоративной отделки.

На данный момент ведется масштабная работа по расправлению кружева металлизированной тесьмы: расправляются все переплетения и декоративные элементы, после чего они вновь фиксируются на лицевой ткани сарафана.

На текущем этапе, когда основные утраты по лицевой и подкладочной тканям уже восполнены, художники-реставраторы Мария Королева и Варвара Лангинен начинают монтаж декоративной отделки кружевом и тесьмой, постепенно восстанавливая конструктивную целостность предмета. Хотя данный этап является финальным, впереди остается значительный объем работ по окончательной сборке и выправлению отдельных декоративных элементов отделки.

Информация и фото Международного центра реставрации