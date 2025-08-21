Новую жизнь старинному сарафану дали в Рождествено
В мастерской реставрации музейного текстиля Международного центра реставрации находится сарафан из коллекции музея «Дом станционного смотрителя».
Сарафан был изготовлен во второй половине XIX века из синей хлопчатобумажной ткани на грубой льняной подкладке и украшен декоративной кружевной тесьмой из металлизированных нитей и желто-коричнево-красной лентой с растительным орнаментом, аналогичной шелковой ленте из собрания Российского этнографического музея.
Ввиду условий бытования и хранения сарафан поступил в мастерскую в аварийном состоянии — с сильнейшими загрязнениями и значительными утратами внешнего вида.
Первоочередным этапом стало обеспыливание, после которого для проведения дальнейших работ по очистке потребовался практически полный демонтаж предмета.
Сарафан был размонтирован по частям: отдельно разобраны подкладка, лицевая ткань и все элементы декора; при этом верхние соединительные швы по лифу были сохранены, поскольку их демонтаж повлек бы за собой сложные процессы сборки.
В процессе демонтажа было установлено, что, помимо сильных поверхностных загрязнений, на предмете присутствуют следы биологического поражения — около трети подола оказалось пропитано плесневыми образованиями. Это подтвердили исследования в ультрафиолетовом свете. В ходе очистки проводилась обработка от плесени: каждый слой ткани, включая декоративную отделку, антисептировался отдельно.
После завершения полной очистки были проведены работы по восполнению утрат и укреплению сечений и поврежденных участков ткани, с поэтапной послойной обработкой каждого элемента отдельно. Методом частичной дублировки были восполнены утраты и укреплены посеченные участки на верхней лицевой ткани и подкладке. Отдельно проводилось укрепление сечения ткани декоративной отделки.
На данный момент ведется масштабная работа по расправлению кружева металлизированной тесьмы: расправляются все переплетения и декоративные элементы, после чего они вновь фиксируются на лицевой ткани сарафана.
На текущем этапе, когда основные утраты по лицевой и подкладочной тканям уже восполнены, художники-реставраторы Мария Королева и Варвара Лангинен начинают монтаж декоративной отделки кружевом и тесьмой, постепенно восстанавливая конструктивную целостность предмета. Хотя данный этап является финальным, впереди остается значительный объем работ по окончательной сборке и выправлению отдельных декоративных элементов отделки.
Информация и фото Международного центра реставрации