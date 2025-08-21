Предметы советского быта 1960-х годов наверняка хранятся во многих семьях. Мы привыкли к ним, но сейчас у нас есть возможность посмотреть на них по-новому, ведь они могут не только украсить наш интерьер или дополнить костюм, но и, возможно, лучше понять мир наших бабушек и дедушек, как и время, в котором они жили.

Выставка «Заглянем в 1960-е…» из коллекции Людмилы Ковалевой знакомит с художественными особенностями декоративно-прикладного искусства прошлого века. В экспозиции представлены фарфор, декоративные панно, предметы быта, сувениры, текстиль, украшения. Эти предметы дают нам возможность окунуться в эпоху декоративного минимализма «хрущевской оттепели». Именно этой теме посвятила свою содержательную лекцию в музее города Гатчины Людмила Ковалева.

Как напомнила Людмила Евгеньевна, 60-е годы XX века были временем серьезных перемен в социальной жизни нашей страны, повлияв и на различные виды искусства. Это было удивительное, действительно космическое время — полеты в космос, расцвет литературы, живописи, кино, архитектуры.

В архитектуре на смену масштабным и украшенным сталинским зданиям (сталинский ампир) приходили простота и функциональность строений. В живописи царил строгий, «суровый» стиль. В прикладное искусство пришел минимализм, который отличала целесообразность, легкость декора, символика цвета и линий, лаконичность. Мастера обращались к простым формам, используя новые материалы, техники декорирования. Предполагалось, что вещи, доступные широкому кругу потребителей, могут научить видеть красивое в простом.

В отличии от живописи и скульптуры, декоративно-прикладное искусство обладало большей творческой свободой, привлекая к себе значительное количество талантливых мастеров. Наиболее ярко это проявилось в предметах быта, выполненных из фарфора. Фарфоровые заводы Дулева, Ленинграда, Новгорода, Риги, Чудова и другие предприятия страны в большом количестве выпускали обеденную посуду, чайные сервизы, вазы, мелкую пластику.

Уникальная эпоха 1960-х годов все чаще привлекает к себе внимание в последние годы, отражаясь в работе кинематографистов, художников, музейщиков. Как рассказала Людмила Ковалева, идея гатчинской выставки родилась в 2020 году под вдохновением большой экспозиции «Декоративный минимализм. “Оттепель” в советском фарфоре» в Государственном Эрмитаже. Эта выставка рассказывала об эпохе 1950-1960-х годов, когда функциональность и экономичность стали важнее вычурности, а в искусство пришли новые эстетические доминанты. В экспозиции Эрмитажа были представлены предметы из собрания музея Императорского фарфорового завода, созданные в 1950–1960-е годы, и современные произведения на «оттепельные» темы.

С тех пор Людмила Ковалева целенаправленно собирает предметы быта «хрущевской» эпохи для своей коллекции, представив их на новой выставке. Среди них есть знаковый экспонат — ваза «Кристалл», одно из самых популярных изделий Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова с середины XX века и до сих пор. Автором формы и росписи этой вазы стал художник и скульптор Владимир Семенов, долгие годы проработавший на ЛФЗ. Во второй половине

1950-х и 1960-х годах вместе с опытнейшими мастерами С.Е. Яковлевой, А.А. Лепорской и Э.М. Криммером Семенов стал создателем так называемого «современного стиля» в фарфоре. Его произведения демонстрировали новое понимание декоративности и несли в себе невиданную ранее свежесть образов.

Черно-белая ваза «Кристалл» была создана Семеновым в 1956 году. Этот необычный предмет перевернул представление о фарфоре, став своеобразным символом «современного стиля», знаком времени и перемен в декоративно-прикладном искусстве. В этой вазе были максимально раскрыты пластические качества материала. Ее волнообразная форма и черный цвет, не свойственный фарфору, казались абсолютной новацией. Новаторским стало и контрастное цветовое решение. Эта уникальная ваза и сегодня выглядит очень актуально.

Сам автор так вспоминал о создании росписи вазы «Кристалл»: «Сначала я задумал ее в кобальте. Когда вазу покрыли кобальтом, она имела почти черный цвет. Однако когда ее обожгли, ваза стала совсем другой. Я был разочарован. Вот тогда пришла мысль покрыть наружную часть вазы черным. Ведь ваза как бы развернута, поэтому наружный цвет очень подходил к белому. Как мы получили такой цвет? Было взято 50 процентов черной краски и 50 процентов кобальта. Получился такой черный, бархатный цвет».

Ваза «Кристалл» имела оглушительный успех, причем не только в Советском Союзе. Она представляла Ленинградский фарфоровый завод на многих выставках и ярмарках, в том числе международных. Изысканное сочетаний формы и черного цвета принесло автору Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Кстати, еще один Гран-при в том же году, на той же самой выставке получила еще одна необычная ваза Владимира Семенова – «Морская». Тиражи вазы «Кристалл» из года в год увеличивались: если в 1958 году была выпущена тысяча штук, то в 1964 году - уже 15 тысяч экземпляров. Появление остросовременной вещи в ассортименте завода наметило развитие новой пластической линии в искусстве фарфора, а ваза «Кристалл» до сих пор является украшением современных интерьеров.

Помимо «нового» фарфора популярностью у населения 1960-х годов пользовались изделия из дерева — декоративные вазы и панно, выполненные в технике резьбы, инкрустации или выжигания.

Настоящим праздником для женщин стали новые ткани и доступные аксессуары к одежде. В моду входили украшения из полудрагоценных камней в лаконичном обрамлении, бижутерия из пластика, изделия из металла, декорированные чеканкой, гравировкой, эмалями. Не отставала от женской и мужская мода, радуя разнообразием запонок для рубашек и зажимов для галстуков.

Все эти предметы также можно увидеть на выставке «Заглянем в 1960-е…», которая продлится в музее города Гатчины до конца августа.

Юлия Лысанюк