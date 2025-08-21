Сапёр: шахматы со смертью

Смерть, притаившаяся в зелёных или железных коробках с чёрными латинскими буквами, ждёт своего часа, чтобы убить. Ветер гоняет мусор по некогда шумным улицам и переулкам, где совсем недавно звучал детский смех, женские голоса. Теперь мёртвая тишина, мёртвая земля,шелест мусорного ветра и затхлый смрад гари и разложения.

Ожившая земля

Солнце! Жара! Эту землю отметками на карте сделали своей пропотевшие, в выжженных добела куртках, чёрные от солнца и копоти десантники, морпехи и пехотинцы. А возвращают её к жизни сапёры — шахматисты смерти. Люди, играющие партию в шахматы с самой Костлявой.Люди, после которых приходит жизнь и оживает земля.

— Андрей, можно поговорить с кем-нибудь из лучших сапёров? — прошу я командира сапёров Андрея. И крайне приятно, когда лучшим оказывается твой земляк.

Ефрейтор Шалда Вячеслав Михайлович родом из Приозерского района Ленинградской области. На СВО попал по мобилизации. Как профессиональный водитель, он был зачислен на воинскую должность по специальности, но военная судьба и солдатская воля сделали из него сапёра, человека, идущего впереди. Вот как он сам об этом рассказал:

— До СВО работал водителем грузового автомобиля, сам я родом из Приозерского района Ленинградской области. За полгода до мобилизации я переехал в сам город Приозерск,где нашёл свою вторую половину, будущую жену Александру. Поженились мы в первом моём отпуске, через 11 месяцев, в сентябре 2023 года. Мы любим друг друга, несмотря на то что нас разделяет больше тысячи километров, и видимся раз в полгода.

Родные ждут меня и надеются на моё возвращение. СВО я застал в Петербурге. За происходящим на Донбассе я следил и переживал за то, что там происходит. Но я не думал о фронте, пока не началась мобилизация. Многие мои знакомые получали повестки и отправлялись в путь. Тут, естественно, я и начал задумываться о том, чтобы отправиться на фронт всем вместе. 1 октября я получил первую повестку, поэтому думать о том, чтобы идти добровольцем, не пришлось.

Забрали не сразу, были переносы,и итоговую повестку я получил на 5 октября 2022 года. Настроение было бодрым, ничто не угнетало меня, наоборот, я был рад, что отправляюсь в зону спецоперации. Служить меня направили в отдельный противотанковый дивизион, где меня назначили водителем КАМАЗа из-за опыта управления грузовиками на гражданке. Обучение проходило отлично, мы проходили пехотную подготовку, ведение боя и т. д. Ключевым моментом, почему я решил перевестись из своего подразделения в другое (я тогда хотел попасть в пехоту и быстрее оказаться на фронте), стало то, что мою мобилизацию поддержал мой двоюродный брат, который отправился на фронт добровольцем. Туда он попал быстрее меня. Моя подготовка уже шла два месяца, и я посчитал это несправедливым со своей стороны.

Интересное дело

— В свой теперешний полк я попал не сразу, а зимой 22–23 годов, — продолжает свой рассказ ефрейтор Вячеслав Шалда, — меня назначили на воинскую должность водителя автомобиля, и 13 января мы поехали за ленту.Луганская Народная Республика поразила меня своими масштабами: бесконечные поля, лесопосадки. Разрушенные войной Лисичанск и Северодонецк, а также мелкие посёлки вокруг. Запомнил, что везде было написано «мины». Затем нас отправили в международный противоминный центр, где нас учили сапёрному делу. Несмотря на то что я был водителем, меня захватила инженерная специальность. Взрывчатка, мины, снаряды — всё это было очень интересно. К лету 2023 года я полностью для себя решил, что хочу быть сапёром и работать на передовой. Я подал рапорт, где отказался от должности водителя и попросил назначить меня сапёром. Моё желание удовлетворили. Теоретической и практической подготовки мне хватало, чтобы вскоре занять должность старшего сапёра и заняться этим делом со всей серьёзностью. В 2023 и 2024 году я в составе сапёрных групп работал на южном фланге Бахмута, в окрестностях посёлка Клещеевка ДНР. Это было довольно тяжёлое направление, но мы справлялись. С каждым днём и с каждой новой боевой задачей мы становились опытнее. Опыт на войне решает всё. Сейчас я полностью осознаю, что нам не просто везёт; знания, навыки и опыт позволяют нашим группам успешно выполнять боевые задачи, и чаще без потерь.

Сапёр читает землю

— Самым сложным для меня был именно переход на новое Торское направление, где мы начали работать не в составе своего подразделения, а группой в составе мотострелковых подразделений, — вспоминает Вячеслав Шалда. — Там мы часто меняли направления (у каждой мотострелковой бригады своё).

Тяжело адаптироваться к изменяющейся местности. На первый взгляд там всё одинаково, а сапёр, он как следопыт, читает землю. А она, земля, везде разная. Задачи у нас там тоже были разные:и постановка минных заграждений, и их снятие или ликвидация. Например, в январе этого года под селом Червоная Диброва в непосредственной близости от противника выполняли задачи по минированию дорог, а точнее тех путей, куда может заскочить вражеский танк или БМП. Но при этом приходится двигаться по уже заминированной территории, необходимо следить, что под ногами, и, естественно, за «воздухом». Если раньше, в 2023 году, дронов было относительно мало, то сейчас они всегда в воздухе. Серая зона между своими и чужими увеличилась из-за дронов. Говорят, пехота много ходит. Сапёр на задаче проходит расстояния практически невероятные, до 30 км в день и более. Сложно не только дойти до точки выполнения задачи, но и вернуться. Помогает постоянное совершенствование своих знаний в области инженерных боеприпасов, а также тесный контакт с расчётами БПЛА, чтобы лучше понимать, как и куда передвигаться. Часто работаем по расчистке путей. На обратном пути, после выполнения задачи по минированию, в рюкзаке всегда есть взрывчатка для накладного заряда; уничтожаем мины и сбросы, не разорвавшиеся снаряды, которые противник скидывает с дронов (агродронов),тем самым обеспечивая свободный путь не только себе, но и пехоте. Работы много, но интерес к сапёрному делу у меня не угасает. В начале этого лета прошёл обучение по БПЛА и РТК (роботизированный комплекс); мы сейчас работаем над тем, чтобы минировать с помощью беспилотных машин, но в боевых условиях я ещё этого сам не отработал. Чуть позже должен буду. Быть сапёром — значит защищать, оберегать и спасать военнослужащих других родов войск. Когда я на тропе уничтожаю замаскированную мину, которую неподготовленный человек просто не увидит, у меня появляется чувство гордости за свою работу, своё подразделение,потому что я кого-то спас. Для меня это важно, это придаёт мне сил, чтобы держаться и сражаться до конца, до победы. Сейчас разминируем мирные поля, дороги, сёла и города освобождённой Луганской области. Страшно смотреть, что нацисты здесь натворили. Они в буквальном смысле оставили за собой выжженную землю. Хочется убрать всё, что от них осталось, чтобы скорее сюда вернулись люди.

— Что передать землякам?

— Родным моим поклон и наилучшие пожелания, здоровья и счастья. Ждите с Победой.

— А остальным?

— Остальным? Мы здесь, чтобы эта боль и смерть не докатилась до наших домов. Мы играем в шахматы со смертью, чтобы дети никогда этой смерти не увидели, чтобы на наших полях спокойно пахали трактора, а не горели танки. Помните нас и ждите.

Южное, горячее солнце далёкой Луганщины жгло лица и руки ленинградским гроссмейстерам в шахматных матчах со смертью. А земля оживала, освобождаясь от боли и смерти.

СЕРГЕЙ МАЧИНСКИЙ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ФОТО: МИНОБОРОНЫ РФ