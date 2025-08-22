120 видов почтовой продукции с государственным флагом России

Чаще всего триколор изображают на марках. Почтовые миниатюры с государственным флагом как правило посвящены патриотической тематике: государственным праздникам, политическим событиям, героям страны. С 1992 г. дочерняя компания Почты АО «Марка» выпустила в обращение более 70 видов марок с изображением триколора.

Также флаг России часто изображают на почтовых открытках. За 33 года вышло 30 видов, большинство посвящено Дню защитника Отечества, Дню России и Новому году.

Третье место в рейтинге филателистической продукции с изображением государственного флага занимают конверты. Чаще всего он встречается на немаркированных конвертах. С момента установления Дня флага в почтовое обращение их вышло 20 видов.

Новые виды марок и открыток с изображением флага России выпускаются ежегодно и буквально сразу же становятся частью коллекции филателистов. Самой недавней маркой, композицию которой украшает триколор, стала почтовая миниатюра, посвящённая образовательному центру для талантливых детей «Сириус».

Изображение флага Российской Федерации на марках, открытках и конвертах — дополнительный вклад в патриотическое воспитание. Государственный символ отправляется и далеко за пределы страны: Почта доставляет корреспонденцию в 159 государств мира.

«Право украшать почтовую продукцию этим символом России для нас честь, ответственность и предмет гордости. Почта связывает людей по всему миру — с нашей помощью кто-то получит открытку, находясь на чужбине, и обрадуется родному флагу, а кто-то пополнит свою коллекцию маркой или конвертом с изображением триколора и узнает больше о культуре и истории нашей страны», — прокомментировал генеральный директор Почты России Михаил Волков.

В этом году к празднику приурочены различные активности: так, по всей стране проходит кампания «#ПодОднимФлагом» с красочным флешмобом, а Росмолодёжь проведёт фотоконкурс самых красивых видов России.