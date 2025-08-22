Для игр, спорта и отдыха: в Тайцах – новые площадки

В Тайцах 20 августа состоялось торжественное открытие территории между улицами Юного Ленинца и Пушкина, благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В честь такого события для детей и родителей был организован настоящий праздник с музыкой, играми и развлекательным шоу с мыльными пузырями.

Право перерезать символическую алую ленту предоставили главным участникам праздника – детям, и юные жители и гости Тайцев радостно устремились осваивать новые качели и карусели. Территория стала универсальным местом для отдыха: благодаря масштабной реновации здесь появилась и детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием, игровым и веревочным комплексом, и спортивная площадка с тренажерами и баскетбольной стойкой, и парковая зона с дорожками и скамейками для прогулок и посиделок. Еще одна важная деталь – площадка для выгула собак с набивным покрытием и специальным оборудованием.

На церемонии открытия всех приветствовали глава Таицкого территориального управления Ирина Львович и заместитель главы Гатчинского округа по культуре Мария Титова. Они выразили надежду, что новая благоустроенная территория станет любимым местом отдыха всех поколений, и жители будут ценить и беречь площадки, в которые вложено столько трудов.

Андрей Соколов