В Санкт-Петербурге запустили маршруты памяти

В рамках совместного проекта разработаны два специальных военно-патриотических маршрута, созданных Городским туристско-информационным бюро. Эти маршруты позволят путешественникам погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, посетив ключевые исторические места.

Военно-патриотический туризм предполагает знакомство с мемориалами, музеями, памятниками, обелисками и стелами, посвящёнными знаменательным датам военной истории России. Проект «Маршруты памяти» дополняет существующую сеть маршрутов: в городе уже действуют 13 тематических туров, информация о которых доступна на туристическом портале Visit-Petersburg.ru.

Цель новых маршрутов заключается в сохранении памяти поколений, передаче исторического опыта молодому поколению и противостоянии попыткам искажения фактов о прошлом страны. Одним из ключевых элементов стал специально разработанный маршрут по музейным экспозициям и памятникам защитникам Ленинграда на Васильевском острове. Ознакомиться с данным маршрутом можно удалённо на туристическом портале Visit-Petersburg.ru в разделе «Экскурсионные маршруты» и на портале Президентской библиотеки в электронной коллекции «Патриотические маршруты (Маршруты памяти РВИО)».

«Задача нашего проекта – познакомить молодых россиян с подлинной историей, передавая ценности преемственности поколений и сохранения памяти о героическом подвиге старшего поколения», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российского военно-исторического общества, генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов подчеркнул: «Российское военно-историческое общество ведет активную работу по увековечиванию подвигов предков – созданию памятников, организации просветительских мероприятий. Благодаря современным технологиям новые маршруты помогут ещё глубже погрузиться в материал при использовании ссылок на ресурсы Президентской библиотеки прямо во время экскурсии или после неё».

Северная столица уверенно заняла первое место в рейтинге популярных направлений для военно-патриотического туризма. Этот успех стал возможен благодаря активному участию властей. Программа получила высокую оценку экспертов и вызвала интерес широкой аудитории.

Особое внимание уделили маршруту воинской славы и военно-историческому водному маршруту, который знакомит туристов с историей российского флота и судостроения, а также с подвигом моряков и ленинградских рабочих в годы Великой Отечественной войны и блокады. Гостям предлагается отправиться в путешествие по водным артериям Петербурга, увидеть знаковые объекты города, такие как крейсер «Аврора», Петропавловская крепость и Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

«Проект открывает новую страницу в развитии военно-патриотического туризма, объединяя историческое наследие города с современными туристическими трендами. Мы создали уникальные маршруты, которые будут интересны как местным жителям, так и гостям города», – отметила генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

«Маршруты памяти» объединяют исторические факты, культурные достопримечательности и важные символические места, создавая атмосферу осознания важности защиты Родины и уважения к военным победам прошлых эпох. Путешественники получат уникальную возможность соприкоснуться с живой историей Российского государства, ощутить величие подвига и гордость за свою страну.

«Судоходная компания „Астра Марин“ с большим энтузиазмом поддержала словом и делом новый проект Комитета по туризму и Российского военно-исторического общества „Маршруты памяти“», – подчеркнул генеральный директор компании Андрей Кузнецов.

Экскурсионный теплоход компании «Астра Марин» будет работать на этом интересном патриотическом маршруте, который несомненно привлечет большое внимание жителей города и туристов, желающих узнать об истории российского флота, подвиге жителей Ленинграда и моряков.

Протяженность маршрута – 24 км, время в пути – около 2 часов.