«Единая Россия» организовала праздничные мероприятия ко Дню Государственного флага в Ленобласти

«С нашим флагом мы – одна большая семья, вместе творим и добиваемся успехов, стойко преодолеваем вызовы, уверенно смотрим в будущее, верим в победу добра!», — прокомментировал Сенатор от Ленинградской области, член Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

В Сиверском кино-культурном центре «Юбилейный» Гатчинского муниципального округа при участии партийцев прошёл праздничный концерт с артистами эстрады и творческими коллективами в честь праздника.

«Был рад поприветствовать сиверчан, сказать несколько слов об итогах развития нашей Ленинградской области и задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы. Всё это делается для того, чтобы жизнь людей становилась лучше, а наши поселения – более комфортными и благоустроенными. Озвучил основные шаги, которые изложены в программе «10 шагов к мечте» разработанной на основе пожеланий самих ленинградцев. Ключевые направления Народной программы будет: строительство ФАПов, чистая вода, дороги, транспортная реформа, благоустройство, экология, трудоустройство выпускников колледжей и техникумов, поддержка участников СВО и их семей», — прокомментировал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Яхнюк.

В День государственного флага Российской Федерации в Гатчине в Перинатальном центре будущие мамочки дали старт флешмобу, организованному в рамках проекта «Крепкая семья». Беременные женщины растянули российский триколор, тем самым продемонстрировав свою любовь к Родине и готовность поддерживать традиции, которые нас объединяют.

В Лодейном Поле на Петровской площади также прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню Флага. При участии партактива под Гимн РФ глава администрации, член РПС Владимир Рассадин, почетный гражданин Лодейнопольского района, член РПС Илья Дмитренко, активисты партии «Единая Россия», активист «Движения Первых» Константин Яриванович торжественно подняли флаг России.

Состоялись выступления коллективов Дома народного творчества. Были оборудованы игровые площадки, мастер-классы, аквагрим. Волонтеры Молодой Гвардии «Единой России» провели акцию по раздаче ленточек триколор. А в завершение участники мероприятия растянули на площади полотно триколор.

Праздничное мероприятие в День государственного флага прошли на Юбилейной площади. Во Всеволожске. Для гостей выступили творческие коллективы Всеволожского района и приглашенные артисты.

Для всеволожцев и гостей города организовали различные мастер-классы, работала полевая кухня. В рамках праздника молодым жителям района торжественно вручили их первые паспорта. Также состоялась церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса «Всеволожское подворье».

В Бокситогорском районе состоялась молодёжная акция на площади у Дворца культуры, а также праздничная программа в парке «Зелёный квадрат».

В Волосовском районе прошёл концерт под названием «Гордо реет флаг державный» в городском досуговом центре «Родник».

День Государственного флага Российской Федерации отметили и в других районах Ленинградской области.