Народный фронт поздравил россиян с Днем Государственного флага с медиаэкранов страны

Известные российские спортсмены, певцы, предприниматели и военкоры поздравили россиян с медиаэкранов. В роликах приняли участие чемпион мира по боксу Денис Лебедев, фигуристка и певица Анна Семенович и предприниматель Константин Майор. Военкор Павел Кукушкин вместе с бойцом СВО подняли флаг в освобожденном регионе. Теплые поздравления организовали и неравнодушные граждане, поддерживающие бойцов на передовой. Ярким стало видеоприветствие от военного с дочерью в Севастопольской бухте.

“Белый, синий и красный – это цвета нашей истории и нашей гордости. Российский флаг объединяет поколения, под ним вершились великие дела и строились города. Сегодня он остаётся главным символом большой и сильной страны. С Днём флага России, дорогие соотечественники! Гордитесь своей страной”, – сказала представитель Народного фронта, телеведущая и актриса Яна Поплавская.

Видеопоздравления от Народного фронта увидели сотни тысяч жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Казани, Воронежа, Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Кемерово, Омска, Самары, Волгограда, Челябинска, Уфы и других городов России. Акцию организовали при поддержке компании МАЕР.

В День Государственного флага России символ страны появился не только на медиаэкранах городов, но и в небе над зоной специальной военной операции. Бойцы СВО из Южного Урала подняли в небо квадрокоптеры с российскими триколорами над освобождёнными территориями. Эти коптеры были привезены и закуплены Народным фронтом на средства фонда “Все для Победы!”.

“Государственный флаг России – это символ суверенитета и единства нашего народа. Он вдохновляет нас в бою так же, как Знамя Победы, и остаётся священным для всех поколений граждан. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём российского флага!”, – отметил военнослужащий с позывным “Кот”.