Война и мир Дениса Кузнецова

Ветерану специальной военной операции Денису Алексеевичу Кузнецову 44 года. Родился Денис Кузнецов в Казахской ССР. Его родители, как тысячи советских людей, с энтузиазмом откликнулась на призыв руководства страны и устремились в степи осваивать целину. Так получилось, что в 2003 году судьба впервые привела его в Гатчинский район: он приехал в гости к брату.

- Мой папа – механизатор, мама – педагог. Благодаря маминой настойчивости окончил Кокчетавский геотехнологический университет «Арна» и получил профессию «инженер-программист». Ценности семейной жизни мне передались от родителей. Мы жили дружно, хлебосольно. У нас было много друзей. При этом авторитет родителей, уважение к старшим – абсолютная норма. Я – многодетный отец. Радуюсь своим детям и воспитываю, в том числе, личным примером, – говорит Денис.

Женился Денис в Гатчине. У его супруги жизнь была сложнее: она выросла без родителей и, познакомившись с папой и мамой Дениса, была благодарна за добрые наставления.

В семье Дениса не было девочек, зато у него самого четыре дочки – Наталья, Мария, Дарья и Варвара. Старшая – от первого брака, уже взрослая, недавно подарила ему внучку Софию. Теперь Денис – молодой дедушка, поэтому при случае всегда с улыбкой подчеркивает, что по праву носит бороду. А улыбка у него – гагаринская: широкая и открытая.

- Четвертая дочка родилась после СВО. Не передать словами, какая это радость. Она очень отвлекает меня от проблем со здоровьем. И всем нам не дает соскучиться! – смеется Денис.

В поисках себя

За два десятка лет в Гатчине Денис Кузнецов сделал профессиональную карьеру: от простого работяги до начальника производства. А сначала приходилось браться за любую работу: строил дома, пробовал себя в сельском хозяйстве, работал сантехником.

Совсем другая жизнь началась, когда перешел на деревообрабатывающее предприятие в Войсковицах. Работал за компьютерами. А когда пришли деревообрабатывающие станки с ЧПУ, переквалифицировался и начал работать на производстве.

- Это был очень позитивный момент: мне нравится работать с людьми, нравится работать руками. Я, можно сказать, жил на производстве. Но зарплата маленькая, а семью кормить надо. Устроился в Гатчине на авиаремонтный завод. Пять лет отработал в механическом цехе. Сначала мастером, потом страшим мастером, курировал бригаду спецоснастки. В течение года вел участок перспективных технологий. На производстве всегда прислушивался к мнению рабочих и бригадиров, потому что именно они выполняют ту работу, которую мы с них требуем, – поясняет Денис Кузнецов.

И с азартом рассказывает дальше, как со специалистами прорабатывал новые технологические карты, как удалось сократить время на изготовление детали. Да, супруга возмущалась, что он все время занят, что «работу приносит домой», но это было очень интересно.

Потом была командировка старшим мастером на Тихвинский вагоностроительный завод, но работать вдали от семьи оказалось слишком сложно, да и неправильно.

Вернувшись в Гатчину, работал в Мариенбурге начальником производства на Гатчинском заводе морской техники «Силов». Сначала практически своими силами построили каркас завода. А потом Денис вновь изучал технологические процессы, совмещая современные технологии и реальный опыт рабочего. На день рождения от предприятия ему вручили сварочный аппарат. Этот подарок он и сейчас вспоминает добрым словом!

В семье главный добытчик – мужчина, другого, как считает Денис, не может быть. Поэтому спустя время он пошел работать начальником производства на вентиляционный завод. Шел 2021 год, коронавирус. Предприятие только закупило новое оборудование, а тут – пандемия. Пошли сокращения, Денис остался без работы и сильно переживал.

- Прошло полгода. И тут вижу, Эдуард, мой товарищ с АРЗ, идет с большим рюкзаком. Обрадовался, поинтересовался, куда собрался. Он говорит: «Родину защищать». Я как-то даже растерялся: «А что такое? Куда?». Товарищ спокойно поясняет: «Ты же знаешь, война идет на Украине. Объявили специальную военную операцию». Я потом долго думал об этом. Наверное, неделю. Он – многодетный папа, хороший токарь, не военный и идет на СВО. И я решился. Собрал пакет документов, обратился в Гатчинский военкомат и 18 августа 2022 года заключил контракт. А жене сказал, что еду Крымский мост охранять, - вспоминает Денис.

На войне, как на войне

По поручению губернатора Александра Дрозденко в Ленинградской области сформировалось три именных добровольческих дивизиона: «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский». Денис Кузнецов попал в артиллерийский дивизион «Невский». После месяца подготовки в Луге добровольцы зашли «за ленту».

- Благодарен наставникам, которые учили нас выживать, - говорит Денис. - В подробности этой войны вдаваться не буду, еще не пришло время. Стояли в Светлодарске, бомбили район Бахмута. Часто встречались с мирными жителями. Трудно было видеть, как страдают селяне. Трудно слушать их рассказы, как притесняли, изымали земли, обманывали, не платили за выращенную продукцию. И помню слова благодарности за то, что мы пришли помогать. Разведке нас обучали в подразделении «Кальмиус». Благодаря им я многое познал. Мы жили в одном помещении, спали в одной комнате, ели из одной миски. И до сих пор переписываемся и общаемся.

Денис Кузнецов – разведчик-радиотелефонист, обеспечивал связь подразделения с дивизионом. Кратко рассказал о своем первом, как он называет, «рабочем моменте» во время дежурства. «7 января 2023 года через оптический бинокль увидел, как в ночи едет колонна. Сообщили дежурному подразделения, что выявили противника и передали точные координаты. Туда отработал наш «Град»: техника была уничтожена. А наутро противник стал закидывать снарядами жилые кварталы Донецка. Представляете, каково это было увидеть своими глазами...»

20 февраля Денис уезжал в отпуск. Накануне он попросил у командира разрешение заехать в Донецк, чтобы в подразделении «Кальмиус» привести себя в порядок. В этот день на главную улицу Донецка - улицу Артема - прилетело с Украины 37 снарядов «Град». И Денис оказался в эпицентре. Это был ужас!

- Спасибо таксисту, он юрко уворачивался от осколков снарядов, падающих с крыш кусков шифера и металла. Машина, которая ехала впереди нас, была взорвана. Вы знаете, там все веруют в Бога - и мусульмане, и православные. Все молимся и просим, чтобы наш Ангел хранил нас. Трудно об этом рассказывать. Когда приехал домой, многое осмысливал. После отпуска в нашем подразделении начались потери. Трудно терять ребят, с которыми ты тесно общаешься, - говорит Денис и на глазах появляются скупые слезы. Он извиняется.

Связь с дивизионом должна быть постоянной. Связисты в определенное время проверяют ее и отчитываются. В одно из дежурств на боевой позиции Денис Кузнецов получил травму позвоночника. Что произошло, он пояснил просто: для надежности связи, «чтобы волны лучше видели друг друга», рацию вешают на высоте и для удобства закрепляют тросом. Так получилось, что в дневную смену он дежурил один. Требовалась замена батарейки, он забрался наверх, а когда слезал, начался сильный артобстрел, полетели осколки. Взрывной волной его в бронежилете сбросило с высоты. Денис пришел в себя, отчитался, что связь нормальная и обратился к медикам 72-й бригады эвакуационной группы. Ему оказали первую помощь - перебинтовали ногу (он ее подвернул при падении) и осмотрели спину. Видимой травмы не обнаружили, сделали обезболивающий укол.

Семь кругов ада

Действие укола прошло, а боль не уходила. Через два дня, зная, что у Дениса проблема с позвоночником, командир дивизии отправил его в Ростов делать удостоверения для ветеранов боевых действий. Отдел кадров не справлялся с потоком людей, и эти обязанности возложили на него. Это была неофициальная командировка. Сказали, сделаешь работу – пойдешь в больницу. Приказ ясен. Работу выполнил, отчитался и сразу сделал МРТ-снимок.

- Доложил командиру, очень сильно болит спина и отдает в ногу - не могу нести службу, - рассказывает Денис. - Командир отправил к замполиту. Тот решил, что буду охранять подразделение, отчитываться по связи и ходить в медчасть на уколы…

Сколько потом врачей, полевых госпиталей, местных и городских больниц перечислял боец, сколько раз делал снимки МРТ - я сбилась со счета. Денис не опускал руки, пытался поставить себя на ноги. Когда смог, доехал до Енакиево. Здесь снимок показал, что у него грыжа, и как он ходит, доктору не понятно. А как лечиться?

- Боли адские, ходить не могу, стоять тоже не могу – нога болит. Командир направил в полевой госпиталь. А медики говорят, что если «не пулевое, не осколочное – значит, не наш больной». Так совпало, что приехала группа врачей подразделения «Ахмат», среди них был невролог. Обратился к нему, он посмотрел и сразу написал направление на эвакуацию. Даже врача нашего пожурил: «Что же ты его так залечил? Нога уже немеет, он может ее потерять». И я поехал в Луганск к неройхирургу, а оттуда – в платную больницу. Там дали заключение, что у меня перебит нерв и тоже написали направление на эвакуацию, - вспоминает Денис.

Но до возвращения домой было далеко. Эвакуационная техника работала на передовой линии. Денис два дня дежурил, два дня занимался «самолечением» – уже кто что посоветует. С разрешения командира ездил по врачам сам: как его останавливали с анализами, как не доверяли и проверяли – отдельная история.

- Мы находились в Луганской области. Сводный брат отца, мой дядька, тоже пошел на СВО. Он служил механиком-водителем, базировался в километре от нас, но мы так и не увиделись. С 4 на 5 августа меня привезли на эвакуацию, на вертолетную площадку. Смотрю, идет тренировочный бой. И даже не подумал, что он может быть там. Вечером поговорили по телефону (у меня позывной Кузя, а у него Тихий). Говорю, дядька, спасибо тебе за охрану моего здоровья! Потом случайно узнал, что он действительно рядом был, как Ангел-хранитель оберегал меня. А через месяц мой дядя погиб, - Денис заплакал.

В национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко Денису Кузнецову провели операцию. Она прошла успешно, но поездки сильно подорвали здоровье. С операцией на позвоночнике нужно было лежать больше месяца, а подняли через две недели.

Дальше в течение полутора лет лечения на каждой военно-врачебной комиссии, которая проводит экспертизы и освидетельствования военнослужащих на предмет годности к службе, у Дениса обнаруживалось новое заболевание. Тромбоз дошел до живота. Организм сильно пострадал из-за длительного приема лекарств. С острой болью попал к гастроэнтерологу. Там отлежал. Пошла аллергическая реакция. Опухоль стала расти на груди. Под подозрением - сахарный диабет.

Шестая военно-врачебная комиссия показала, что у Дениса заболевание крови. Про травму позвоночника врачи забыли, стали лечить от этого. После чего вынесли вердикт – категория Д: не годен, потому что не вылечить. Уволили 5 февраля 2025 года, и он стал бороться дальше.

Найти себя заново

Еще во время отпуска Денис Кузнецов обращался в фонд «Защитники Отечества» за помощью своей семье и остался доволен предложенной программой. Помогли ему и после увольнения. Фонд назначил куратора – Лидию Лата. С ней Денис обсудил все вопросы, написал заявление о помощи, которая полагается участнику СВО.

От фонда Денис прошел медкомиссию и получил третью группу инвалидности. Так как заболевание получено в период военной службы, положена выплата по категории Д – три миллиона рублей. Но до сих пор деньги не выплатили.

- Я получил травму, но ее переквалифицировали в заболевание и сказали, что я пришел с ним в армию. Хотя при поступлении на службу мы все проходим ВВК, - рассказывает Денис. - Когда началось расследование, оказалось, что в журнал боевых действий мою травму не занесли. Командир был на огневой позиции, позже он оформил рапорт, от которого мы отталкиваемся. Нельзя жаловаться на часть, но юристы принимают только жалобу. И четыре жалобы я уже написал. Страховая компания доказала мою травму. Сейчас, благодаря помощи фонда «Защитники Отечества», мы ждем ответ прокуратуры по выплатам.

Денис не устает благодарить свою супругу за любовь, мудрость, твердость характера.

- Я благодарен своей семье, что у них не опустились руки, - говорит Денис. - Как мне привили с детства необходимость заботиться о семье, так и я прививал это своим детям. Когда был на СВО, мои дети не бездельничали, а выращивали картофель, ухаживали за овощами в теплицах. Супруга успокаивала: «Вырастим, прокормим». Когда получил инвалидность, говорила: «Дорогой, занимайся семьей, я прокормлю».

С трудоустройством не всё так просто. Из своего опыта Денис знал, что брать на работу инвалида – участника СВО особо не спешат. Он забрасывал резюме на разные вакантные должности. Спрашивали, почему разрыв в стаже. Узнают, что был на СВО, обещают перезвонить и на этом - всё. Денис считает, что боятся. Война ведь меняет людей: есть контуженные, есть с обостренным чувством справедливости. Они пошли воевать добровольцами, а это особым образом характеризует людей.

От боевых задач – к работе с молодежью

В поисках работы Денис снова пришел в фонд «Защитники Отечества». Ему предложили обратиться в Центр занятости населения.

Денис искал работу три месяца. И тут ему позвонил товарищ, Тимур Паламарчук и предложил: «В Гатчине открывается молодежное пространство, ты не хочешь там поработать?». Речь шла о молодежном пространстве «Поток», которое возглавляет Леонид Красноперов. Он был знаком Денису по волонтерской деятельности и сбору гуманитарной помощи для СВО. Это было близко и понятно, Денис контактировал с волонтерами во время СВО и, вернувшись, подключился к этой работе.

- Леонид Владимирович – отличный, позитивный человек. При знакомстве оказалось, что мы земляки, он тоже из Кокшетау, - рассказывает Денис Кузнецов. - В здании молодежного центра тогда еще шел ремонт, но планов было море. Мне это понравилось. У меня самого две дочки подросткового возраста. А почему бы не поработать?! Предложили должность специалиста по работе с молодежью. Всему, говорят, научим. Только про заработную плату забыл спросить. Вечером спросил и пояснил, что я занимаюсь волонтерской деятельностью, работаю по линии фонда «Защитники Отечества», в Ассоциации ветеранов СВО. Как отпрашиваться? Мне предложили полставки, гибкий график - и я согласился.

В молодежном центре сложились деловые и дружеские отношения. Денис оказался в гуще событий. Его и других участников СВО постоянно приглашают на различные мероприятия. И для них это важно.

- Мы участвуем не ради пиара, а потому что хотим быть полезными обществу! – подчеркивает Денис. - Признаюсь, после СВО стал срываться на семье. Супруга моя натерпелась со мной, но никогда не жаловалась. Я сам попросил в фонде «Защитники Отечества», чтобы со мною поработал психолог. Полежал в реабилитационном центре в Сланцах. Там из меня вытянули весь негатив. Я открылся, приехал и извинился перед женой и детьми. До СВО не пил, и после решил, что спиртного не будет в моей жизни.

Любое грубое слово в адрес бойца или ветерана СВО отзывается в нем острой болью. К сожалению, он их слышит в быту, читает в интернете. Горячится, отстаивает правду… Но и на слова благодарности не скупится.

- Хочу поблагодарить за поддержку моей семьи ребят из «Русской общины» города Гатчины, - говорит Денис. - Когда ездил на комиссии, лежал в госпитале, ничего не мог делать дома. Обращался в администрацию, но у них нет таких статей, чтобы они могли мне помогать, поэтому искал волонтеров. Помощь пришла из «Русской общины»: приехали ребята, покосили траву, помогли покрыть крышу (материал у меня был), порубили и сложили дрова. Мы сдружились. Теперь я с ними работаю в добровольной народной дружине, участвую в патриотических мероприятиях. Они подтягивают других ветеранов СВО, чтобы люди не замыкались в себе.

Для Дениса работа с молодежью – это и наставничество, и воспитание. Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО он ездит по школам. Обращает внимание на проблему молодежного досуга, считает необходимым прививать уважение к старшим и в целом понимание, что такое хорошо и что такое плохо.

- Как приятно было видеть детей в Донецке – вот где истинный патриотизм, - вспоминает службу Денис. - Как дети встречали русских солдат! Как девчонки и мальчишки помогали сопровождать раненых от эвакуационной машины до вертолета! У них там патриотизма настоящего больше, чем у взрослых здесь.

В «Потоке» разместилось пространство для молодых семей, пространство Добра, пространство Движения первых, киберпространство, киноклуб, кабинет психолога, конференц-зал и музей СВО. Денис помогает сотруднице музея Ксении. В экспозиции представлены раритеты времен Великой Отечественной войны и предметы из зоны СВО (ничего боевого, естественно, нет). В планах - максимально использовать современные технологии - 3D-моделирование, визуальное и акустическое сопровождение.

- Это будет экскурсия-разговор мальчика с дедушкой, эхо войны через связь поколений. Чтобы нашу историю не смогли переписать. В том числе историю СВО, - говорит ветеран специальной военной операции Денис Кузнецов.

Татьяна Можаева