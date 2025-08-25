Под знаменем России

22 августа в центре города, на улице Соборной, растянули огромный триколор, и сотни жителей Гатчинского округа и других районов Ленобласти – волонтеры, герои Команды47, участники специальной военной операции, молодежь, ветераны – прошли в праздничном шествии. Возглавили колонну губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, спикер областного парламента Сергей Бебенин и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Поздравляя гатчинцев и всех ленинградцев с Днем Российского флага, Александр Дрозденко отметил, что этот праздник связывает наше прошлое, настоящее и будущее:

«Российский триколор во все времена был символом могущества, величия нашей Отчизны, силы духа и единства народа, сохранения исторической памяти, державности, венчая собой военные победы, научные открытия, культурные, трудовые и спортивные достижения. Под этим флагом совершались великие подвиги, и сегодня его достойно несут наши земляки, участвуя в специальной военной операции и поднимая российский флаг над освобожденными городами и селами Новороссии, продолжая дело своих дедов и прадедов».

С Днем Российского флага земляков поздравили глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Также, по традиции, в этот праздничный день наиболее достойным ребятам, достигшим 14-летия, торжественно вручили паспорта. Семеро участников «Движения первых» получили на сцене свой первый «взрослый» документ – и поздравления первых лиц региона и Гатчинского округа.

«Получение паспорта – это не просто формальность. Это начало взрослой жизни, новых прав и ответственности граждан великой страны с богатой историей и сильными традициями», – отметил Александр Дрозденко.

После торжественной части на сцене на Соборной улице состоялся праздничный концерт. В этом году праздник в Гатчине был отмечен новинкой: здесь же, на центральном перекрестке Красной и Соборной, по распоряжению комитета здравоохранения Ленинградской области, работали передвижные маммографы, и все желающие могли оперативно пройти исследование.

Екатерина Дзюба