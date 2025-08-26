«Как бы концерт» – для тех, кто не может жить без музыки

Этот необычный проект библиотеки им. Куприна давно уже завоевал любовь среди ценителей музыки. «Как бы концерт» - это неформальные творческие встречи в пространстве библиотеки, в которых может принять участие каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с музыкальными инструментами или просто любит музыку. Играть на таких встречах можно любую музыку — свою, чужую, импровизируя на том, что есть в зале (прекрасное пианино) либо на своих инструментах.

Каждый может здесь не только сыграть любимую музыку, но и спеть свою любимую песни и даже прочитать свои любимые стихи. А еще — это прекрасная возможность порадоваться друг за друга, да и просто хорошо провести время. Главная задача проекта «Как бы концерт» — разглядеть в музыке и творчестве колоссальный ресурс, который объединяет всех без исключения и без разделения на профессионалов и любителей. И, как показало время, окружающие музыкантов книжные стеллажи и творческие выставки только способствуют этому.

Как отмечает идейный вдохновитель и ведущий «как бы концертов» Дарина Тоткайло, каждая такая встреча дарит знакомство с новыми лицами, позволяет завязывать дружеские и профессиональные взаимоотношения и, безусловно, расширяет кругозор представлений о музыкальной культуре. Для самых юных исполнителей — это возможность впервые попробовать свои силы на публике, преодолевая неуверенность и стеснительность. Но самое главное, пожалуй, - это замечательная дружественная атмосфера и радость от свободного общения.

Вечер открылся Чайковским: в исполнении Дарины Тоткайло прозвучало одно из самых летних произведений великого композитора — июньская баркарола из цикла «Времена года». Концерт по уже сложившейся доброй традиции продолжили самые юные участники — ученики музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, к которым чуть позже присоединились более взрослые музыканты.

В этот вечер в «Купринке» не только музицировали и читали стихи, но и рисовали: целый ряд «говорящих» зарисовок с концерта выполнила юная художница Мария Фролова.

Юлия Лысанюк