Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 26.08.2025 с 22:00 до 27.08.2025 до 06:00 (1 раз на 30 минут)

Пудомягское ТУ:

тер. СНТ «Славянка» (Антропшино),

«Славяночка – 2»,

«Славяночка – 3»,

д. Пудомяги,

д. Монделево,

д. Марьино,

д. Порицы,

д. Покровская,

д. Антелево.

 

27.08.2025 с 10:00 до 17:00 (примерно на 2-3 часа)

Пудомягское ТУ:

Павловский ручей, КП «Павловская слобода», «Павловский посад», «Графская славянка», «Павловские дачи», Массив Дачный и Дачный 1.

Садоводство «Славяночка-1», «Славяночка-2», «Славяночка-3»,

КП «Графская Славянка», Павловская Слобода, Павловский Посад.

 

27 08.2025 с 10:00 до 13:00 (1 раз на 30 минут)

27.08.2025 с 22:00 до 28.08.2025 до 06:00

Пудомягское ТУ:

д. Марьино,

д. Покровская, 

д. Порицы,

д. Антелево,

д. Монделево, «Гатчина -Вилладж-2»,

Павловский ручей, КП «Павловская слобода», «Павловский посад», «Графская славянка», «Павловские дачи», Массив Дачный и Дачный 1.

Садоводство «Славяночка-1», «Славяночка-2», «Славяночка-3»,

КП «Графская Славянка», Павловская Слобода, Павловский Посад.

 

27.08.20025 с 08:00 до 20:00

Вырицкое ТУ:

д. Ракитино,

д. Чаща,

п. Новинка,

д. Новинка, массив Новинка. 

 

27.08.2025 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.     

 

27.08.2025 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой.

 

27.08.2025 с 09:30 до 18:00

Веревское ТУ:

с. Никольское, СНТ «Елицы» (Погост).

 

27.08.2025 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет: ул. Массив 52, ул. Парковая, ул. 13-й массив, массив 32 частично, ул. Березовая, ул. Счастливая;

д. Коргузи.