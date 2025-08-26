Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
с 26.08.2025 с 22:00 до 27.08.2025 до 06:00 (1 раз на 30 минут)
Пудомягское ТУ:
тер. СНТ «Славянка» (Антропшино),
«Славяночка – 2»,
«Славяночка – 3»,
д. Пудомяги,
д. Монделево,
д. Марьино,
д. Порицы,
д. Покровская,
д. Антелево.
27.08.2025 с 10:00 до 17:00 (примерно на 2-3 часа)
Пудомягское ТУ:
Павловский ручей, КП «Павловская слобода», «Павловский посад», «Графская славянка», «Павловские дачи», Массив Дачный и Дачный 1.
Садоводство «Славяночка-1», «Славяночка-2», «Славяночка-3»,
КП «Графская Славянка», Павловская Слобода, Павловский Посад.
27 08.2025 с 10:00 до 13:00 (1 раз на 30 минут)
27.08.2025 с 22:00 до 28.08.2025 до 06:00
Пудомягское ТУ:
д. Марьино,
д. Покровская,
д. Порицы,
д. Антелево,
д. Монделево, «Гатчина -Вилладж-2»,
Павловский ручей, КП «Павловская слобода», «Павловский посад», «Графская славянка», «Павловские дачи», Массив Дачный и Дачный 1.
Садоводство «Славяночка-1», «Славяночка-2», «Славяночка-3»,
КП «Графская Славянка», Павловская Слобода, Павловский Посад.
27.08.20025 с 08:00 до 20:00
Вырицкое ТУ:
д. Ракитино,
д. Чаща,
п. Новинка,
д. Новинка, массив Новинка.
27.08.2025 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.
27.08.2025 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой.
27.08.2025 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ:
с. Никольское, СНТ «Елицы» (Погост).
27.08.2025 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет: ул. Массив 52, ул. Парковая, ул. 13-й массив, массив 32 частично, ул. Березовая, ул. Счастливая;
д. Коргузи.