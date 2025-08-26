Выбирайте населённые пункты, где подключат интернет

Отдать свой голос можно до 9 ноября по почте или на Госуслугах.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населённых пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам в малочисленных населённых пунктах уже установлено 5,2 тыс. базовых станций, из них более 500 — от отечественного производителя. Жители регионов отдали порядка 3,2 млн голосов за те сёла, где связь должна появиться приоритетно.

Кто может выбирать

Отдать голос могут совершеннолетние россияне за населённый пункт из региона прописки. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании.

Как голосовать

— По почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет;

— На странице сервиса для голосования на Госуслугах.