Ленобласть — фронту

«900 рублей — себестоимость тепловизионных одеял, которые шьют волонтеры в Пикалёво и которые более, чем на 2 часа обеспечивает безопасность бойцов на фронте.

Рекомендовал ребятам подать проект на грант губернатора, чтобы мы поддержали приобретение расходных материалов.

Первую партию одеял передали на фронт сегодня. Спасибо за труд каждому!», — отметил губернатор Ленинградской области.