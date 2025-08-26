Поиск на сайте
Ленобласть — фронту

Первая партия тепловизионных одеял, сшитых волонтерами в Пикалево отправлена сегодня в зону СВО, сообщил в ходе рабочей поездки в Бокситогорский район глава региона Александр Дрозденко.

Рубрики:  Общество

«900 рублей — себестоимость тепловизионных одеял, которые шьют волонтеры в Пикалёво и которые более, чем на 2 часа обеспечивает безопасность бойцов на фронте. 

Рекомендовал ребятам подать проект на грант губернатора, чтобы мы поддержали приобретение расходных материалов. 

Первую партию одеял передали на фронт сегодня. Спасибо за труд каждому!», — отметил губернатор Ленинградской области.