Ленобласть — фронту
Первая партия тепловизионных одеял, сшитых волонтерами в Пикалево отправлена сегодня в зону СВО, сообщил в ходе рабочей поездки в Бокситогорский район глава региона Александр Дрозденко.
Рубрики: Общество
«900 рублей — себестоимость тепловизионных одеял, которые шьют волонтеры в Пикалёво и которые более, чем на 2 часа обеспечивает безопасность бойцов на фронте.
Рекомендовал ребятам подать проект на грант губернатора, чтобы мы поддержали приобретение расходных материалов.
Первую партию одеял передали на фронт сегодня. Спасибо за труд каждому!», — отметил губернатор Ленинградской области.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.