Комбинированное мошенничество
Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обманы, делают их комбинированными, используют так называемые «многоходовки». О том как действуют мошенники в интервью Тасс, рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».
Сначала жертву пытаются обмануть одним способом (например, позвонил или написал представитель госоргана или специалист портала Госуслуги). Если результат не достигнут, наступает второй акт криминального спектакля – с потенциальной жертвой связываются уже под другой личиной:
- контролирующих/правоохранительных органов. Сообщают о том, что осведомлены о попытке мошенничества и надо срочно предпринять меры безопасности для сохранности своего имущества, счетов и персональных данных. Обстановка максимально нагнетается, чтобы человек действовал в состоянии смятения, тревоги и выполнил необходимые мошеннику действия (предоставил доступ к личному кабинету Госуслуг, банковскому счету, перевел деньги или снял их наличными для дальнейшей передачи «курьеру»);
- «спасителей» юристов, которые выходят на связь, если человек уже стал жертвой мошенников. Предлагают помощь по возврату денег от злоумышленников. Обещают гарантированный возврат средств, убеждают, что имеют связи с правоохранительными органами и поимка мошенников не за горами. Однако это лишь новые декорации для выманивания денег, ведь услуги надо будет оплатить или перевести деньги на «безопасный» счет в рамках оперативной операции.
Использование многоходовых комбинаций повышает шансы на успех мошеннического замысла. В процессе совершения своих действий (например, телефонного разговора) мошенник может убеждать потенциальную жертву в правдивости своих слов, привлекая «специалистов» из силовых ведомств, «центробанка», Росфинмониторинга и других. При этом связь не будет прерываться – звонок будет сразу «переведен» в прокуратуру, Банк России, налоговую службу (в зависимости от ситуации). Главное-не дать жертве опомниться, не дать ей прервать общение, поддерживать состоянии паники и сильного волнения.
Важно!
Кем бы не представлялся звонящий, от кого-бы не приходило письмо или сообщение, важно помнить:
в потоке поступающей информации важно обращать внимание не на то, что говорят (угрожают, запугивают или давят на жалость), а на то, к каким действиям понуждают (сообщить пароли/коды из СМС, перевести или снять деньги с личного счета, сообщить персональные данные). Если есть хоть малейшее сомнение/дискомфорт/запрашиваются конфиденциальные сведения-необходимо прекратить общение. Если информация поступает в сообщениях (в том числе, в виде уведомлений от госорганов, Госуслуг), для ее подтверждения нужно использовать только официальные источники, а не номера телефонов, указанные в сообщении;
«силовые» структуры, как и Банк России, ФНС, портал Госуслуги не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону и не дают инструкции по «спасению» своих денег путем перевода на сторонние счета. Переключить звонок из одного ведомства в другое технически невозможно. Если на связи по очереди Госуслуги, Банк России и следователь оперативной службы - это обман. Сообщать коды/пароли из смс или push-уведомлений банковских приложений, госуслуг нельзя никому. Если такой запрос поступает - это гарантированное мошенничество;
если во время общения вас торопят, нагнетается тревожный эмоциональный фон, необходимо прекратить разговор. Свяжитесь с близкими, они помогут трезво оценить ситуацию;
если обманули мошенники, нужно обращаться в правоохранительные органы, в течение суток сообщить о случившемся в свой банк, а не полагаться на помощь сторонних «спасителей». Если в процессе обмана вами был предоставлен доступ к личному кабинету Госуслуг, необходимо обратиться в официальную техподдержку портала или ближайший Центр обслуживания (МФЦ/банк).