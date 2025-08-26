Поиск на сайте
Комбинированное мошенничество

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обманы, делают их комбинированными, используют так называемые «многоходовки». О том как действуют мошенники в интервью Тасс, рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Рубрики:  Общество

Сначала жертву пытаются обмануть одним способом (например, позвонил или написал представитель госоргана или специалист портала Госуслуги). Если результат не достигнут, наступает второй акт криминального спектакля – с потенциальной жертвой связываются уже под другой личиной:

- контролирующих/правоохранительных органов. Сообщают о том, что осведомлены о попытке мошенничества и надо срочно предпринять меры безопасности для сохранности своего имущества, счетов и персональных данных. Обстановка максимально нагнетается, чтобы человек действовал в состоянии смятения, тревоги и выполнил необходимые мошеннику действия (предоставил доступ к личному кабинету Госуслуг, банковскому счету, перевел деньги или снял их наличными для дальнейшей передачи «курьеру»);

- «спасителей» юристов, которые выходят на связь, если человек уже стал жертвой мошенников. Предлагают помощь по возврату денег от злоумышленников. Обещают гарантированный возврат средств, убеждают, что имеют связи с правоохранительными органами и поимка мошенников не за горами. Однако это лишь новые декорации для выманивания денег, ведь услуги надо будет оплатить или перевести деньги на «безопасный» счет в рамках оперативной операции.

Использование многоходовых комбинаций повышает шансы на успех мошеннического замысла. В процессе совершения своих действий (например, телефонного разговора) мошенник может убеждать потенциальную жертву в правдивости своих слов, привлекая «специалистов» из силовых ведомств, «центробанка», Росфинмониторинга и других. При этом связь не будет прерываться – звонок будет сразу «переведен» в прокуратуру, Банк России, налоговую службу (в зависимости от ситуации). Главное-не дать жертве опомниться, не дать ей прервать общение, поддерживать состоянии паники и сильного волнения.

Важно!

Кем бы не представлялся звонящий, от кого-бы не приходило письмо или сообщение, важно помнить:

  • в потоке поступающей информации важно обращать внимание не на то, что говорят (угрожают, запугивают или давят на жалость), а на то, к каким действиям понуждают (сообщить пароли/коды из СМС, перевести или снять деньги с личного счета, сообщить персональные данные). Если есть хоть малейшее сомнение/дискомфорт/запрашиваются конфиденциальные сведения-необходимо прекратить общение. Если информация поступает в сообщениях (в том числе, в виде уведомлений от госорганов, Госуслуг), для ее подтверждения нужно использовать только официальные источники, а не номера телефонов, указанные в сообщении; 

  • «силовые» структуры, как и Банк России, ФНС, портал Госуслуги  не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону и не дают инструкции по «спасению» своих денег путем перевода на сторонние счета. Переключить звонок из одного ведомства в другое технически невозможно. Если на связи по очереди Госуслуги, Банк России и следователь оперативной службы - это обман. Сообщать коды/пароли из смс или push-уведомлений банковских приложений, госуслуг нельзя никому.  Если такой запрос поступает - это гарантированное мошенничество; 

  • если во время общения вас торопят, нагнетается тревожный эмоциональный фон, необходимо прекратить разговор. Свяжитесь с близкими, они помогут трезво оценить ситуацию; 

  • если обманули мошенники, нужно обращаться в правоохранительные органы, в течение суток сообщить о случившемся в свой банк, а не полагаться на помощь сторонних «спасителей». Если в процессе обмана вами был предоставлен доступ к личному кабинету Госуслуг, необходимо обратиться в официальную техподдержку портала или ближайший Центр обслуживания (МФЦ/банк).