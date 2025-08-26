Комбинированное мошенничество

Сначала жертву пытаются обмануть одним способом (например, позвонил или написал представитель госоргана или специалист портала Госуслуги). Если результат не достигнут, наступает второй акт криминального спектакля – с потенциальной жертвой связываются уже под другой личиной:

- контролирующих/правоохранительных органов. Сообщают о том, что осведомлены о попытке мошенничества и надо срочно предпринять меры безопасности для сохранности своего имущества, счетов и персональных данных. Обстановка максимально нагнетается, чтобы человек действовал в состоянии смятения, тревоги и выполнил необходимые мошеннику действия (предоставил доступ к личному кабинету Госуслуг, банковскому счету, перевел деньги или снял их наличными для дальнейшей передачи «курьеру»);

- «спасителей» юристов, которые выходят на связь, если человек уже стал жертвой мошенников. Предлагают помощь по возврату денег от злоумышленников. Обещают гарантированный возврат средств, убеждают, что имеют связи с правоохранительными органами и поимка мошенников не за горами. Однако это лишь новые декорации для выманивания денег, ведь услуги надо будет оплатить или перевести деньги на «безопасный» счет в рамках оперативной операции.

Использование многоходовых комбинаций повышает шансы на успех мошеннического замысла. В процессе совершения своих действий (например, телефонного разговора) мошенник может убеждать потенциальную жертву в правдивости своих слов, привлекая «специалистов» из силовых ведомств, «центробанка», Росфинмониторинга и других. При этом связь не будет прерываться – звонок будет сразу «переведен» в прокуратуру, Банк России, налоговую службу (в зависимости от ситуации). Главное-не дать жертве опомниться, не дать ей прервать общение, поддерживать состоянии паники и сильного волнения.

Важно!

Кем бы не представлялся звонящий, от кого-бы не приходило письмо или сообщение, важно помнить: