Банк Санкт-Петербург подключился к платёжному «роумингу» от Multi-QR

Банк Санкт-Петербург подключился к платёжному «роумингу» — сервису, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 2,1 млн торговых терминалов Сбера и Т-Банка.

При сканировании Multi-QR из мобильного приложения банка клиент сможет легко оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется невидимой для человека и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платёж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.

На сегодняшний день к технологии Multi-QR подключены уже 27 банков, в том числе 7 — с начала этого года. Пять из них подключили оплату по технологии платёжного «роуминга», которую Сбер по инициативе Объединения банков реализовал в феврале этого года. За последний год выросло не только число партнёров, но и обороты на платформе. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в 2 раза.

К новому сервису имеет возможность подключиться любой банк, работающий на территории РФ. Дополнительных затрат за использование сервиса нет: за подключение не взимается комиссия, а тарифы межбанковского вознаграждения участников аналогичны текущим тарифам по СБП. Протокол находится в открытом доступе и на сайте.

