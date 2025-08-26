Турнир в честь Зиновия Колобанова

Этот турнир прошел уже в девятый раз. Собрались команды из Гатчинского округа, Санкт-Петербурга, Ломоносовского, Кингисеппского и Тосненского районов.

На открытии турнира выступил почетный гражданин города Гатчины, почетный мастер спорта Юрий Иванович Назаров, который напомнил подвиг танкиста, историю боя и важность этой памяти. Команды приветствовала депутат Гатчинского округа, директор спортивно-досугового центра Наталья Кузнецова.

По итогам жеребьевки была составлена турнирная сетка и начались игры: плотный график коротких игр по 10 минут, следовавшие одна за другой, перерывы на несколько минут – дойти с одного поля до другого. Три игры в группе, затем все команды выходили в стадию плей-офф. От спортсменов потребовалась хорошая физическая подготовка: финалистами было сыграно 90 минут практически без передышки.

В итоге первое место заняли футболисты из Гатчинского округа «Гараж». Второе место – у футболистов из Соснового Бора (команда «НИТИ»). Третье место – «Локомотив» из Кингисеппа.