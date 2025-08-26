Перед началом учебного года судебные приставы Ленинградской области проводят работу с должниками по алиментам

Сотрудники службы проведут рейды по должникам и в случае необходимости применят в отношении них предусмотренный законом комплекс мер принудительного исполнения. В том числе они могут описать и арестовать имущество, ограничить в выезде за пределы Российской Федерации и в пользовании водительскими правами. Также активизируется работа по привлечению неплательщиков алиментов к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, судебные приставы проверяют своевременность и полноту производимых удержаний по алиментным обязательствам в бухгалтериях предприятий и организаций по месту работы должников. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства безработных родителей и направлению их в Центр занятости населения.

По традиции в преддверии нового учебного года сотрудники Управления также проводят мероприятия по оказанию помощи воспитанникам подшефных детских домов. Взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы судебных приставов, так как эта категория выплат имеет важное социальное значение и напрямую затрагивает интересы ребенка.

В результате применения мер принудительного исполнения судебными приставами региона в текущем году взыскано более 820 миллионов рублей задолженности по алиментам, за их неуплату 538 должников привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и 367 должников – к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

Судебные приставы Ленинградской области призывают отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным праздником и для их детей.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области