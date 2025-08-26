Поздравили подростков с первым профессиональным опытом!

В программе участвуют 316 предприятий и организаций региона.

Чтобы поблагодарить самых юных сотрудников Ленобласти, Кадровый центр региона организовал для ребят фестиваль «Трудовое лето». Он прошел в городе Тосно в день празднования 95-летия Тосненского района.

Подростки приняли участие в шествии трудовых отрядов, где их лично поприветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Председатель Комитета по труду и занятости Ленинградской области Юлия Косарева торжественно вручила благодарственные письма правительства 22-м несовершеннолетним, внесшим наиболее значимый трудовой вклад в развитие региона.

«Мы искренне благодарны подросткам за их трудолюбие и ответственность. Сегодня мы собрали самую инициативную молодежь чтобы показать значимость их вклада в экономику области и пожелать успехов», - поделилась директор Кадрового центра Ленобласти Татьяна Иванова.