Ленинградцы смогут проголосовать и на фронте

Голосование досрочное – с 3 по 9 сентября. Специфика связана с рассредоточением мест боевого дежурства на значительном расстоянии от воинских частей и мерами безопасности.

Детали руководитель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский обсудил в ходе встреч с представителями командования ЛенВо и председателями избиркомов Белгородской и Курской областей.

Обсуждалась организация выборов губернатора Ленобласти среди военнослужащих группировки войск «Север», сформированной на Северо-Западе.

По предварительным данным, в Белгородской области будет два экстерриториальных участка на территории воинских частей, в Курской один.

Среди прочего, обсуждалось формирование избирательных комиссий и организация выездного голосования в места дислокации подразделений.

На места выполнения боевых задач члены избирательных комиссий из числа военных доставят ящики для голосования.

– Задача – максимально изучить на месте всю фактуру. Определить количество избирателей и участков, проконтролировать создание избирательных комиссий, проконсультировать командиров частей по процедуре голосования, предоставить все необходимое оборудование. То есть, создать все условия для реализации конституционного права военнослужащими, несмотря на сложную логистику и, в отличие от мирного времени, серьезную поправку на боевые действия, – подвел итог Михаил Лебединский.

Глава избиркома Ленобласти провел также встречи с руководителями избирательных комиссий Белгородской области Игорем Лазаревым и Курской области Евгением Черкашиным. Оба сообщили о готовности к взаимодействию.

– Наши коллеги помогают в организационных вопросах. Например, с печатью информационных материалов, бюллетеней или предоставлением ящиков для голосования. Хотя в данном случае мы везем сами, все уже готово, – отметил Лебединский, добавив, что необходимый опыт есть – в прошлом году избирком Ленобласти организовывал в зоне СВО выборы президента России среди бойцов из Ленобласти.

В совещаниях участвовали и представители Архангельской области и Коми, где проходят выборы губернаторов. Военнослужащие из этих регионов также несут службу на Белгородском и Курском направлениях. При этом, избирательной комиссии Ленобласти отведена организующая роль. «Коллеги делегируют нам полномочия», – сообщил Лебединский.

Взаимодействие Леноблизбиркома с частями Ленинградского военного округа осуществляется при поддержке правительства Ленобласти.

Выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября.