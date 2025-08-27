О выборах расскажут каждому избирателю

Проект называется «ИнформУИК». Чтобы обойти все квартиры и домовладения, задействована целая армия членов участковых избирательных комиссий региона. Обход избирателей начался 9 августа и продолжится до 6 сентября.

Члены участковых избирательных комиссий – приветливые, ответственные и знающие люди - уже проделали титаническую работу. Как сообщает ТИК Гатчинского округа, по данным на 25 августа они обошли 63,9% от запланированного количества домовладений. И в 69% случаев им удалось пообщаться с избирателями – им открыли двери домов и квартир. Большинство избирателей встретили обходчиков дружелюбно.

Как их узнать? Члены участковых избирательных комиссий обязательно имеют именные бейджи с печатью, не спрашивают пароли от «Госуслуг» или банковских приложений, агитацией не занимаются, а только предоставляют полезную информацию и могут уточнить фамилию, год рождения и адрес регистрации избирателя.

Обходчики приносят избирателям информационный материал с кандидатами на должность губернатора Ленинградской области, объясняют процедуру голосования, а также вручают красивое приглашение на выборы. В этом году приглашение имеет форму открытки. С одной стороны изображение города воинской славы Ленинградской области – Выборг, Тихвин, Луга или Гатчина, а с другой - пригласительный текст и адрес УИК. Такие открытки избирателям очень нравятся.

Как пояснила председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского округа Ирина Смык, если ваши родственники по состоянию здоровья хотят, чтобы им была предоставлена возможность проголосовать на дому, нужно с 3 по 14 сентября (до 14.00) обратиться в УИК по месту их прописки. Достаточно подать заявление в устной форме.

Один из частых вопросов – как голосовать по месту пребывания. Да, это возможно: на выборах губернатора избиратели могут проголосовать в любой избирательной комиссии на территории Ленинградской области. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, портал «Госуслуги» или через территориальную избирательную комиссию. По будням ТИК работает с 16 до 20 часов, по выходным – с 10 до 14 часов. С 3 сентября к этой работе присоединяться участковые комиссии. Заявления принимаются по 8 сентября.

Если пожилой человек хочет проголосовать по месту пребывания и на дому, он должен перерегистрироваться в УИК по месту пребывания и подать заявление. Проще это сделать во время визита обходчика. Член комиссии приходит к избирателям со специальным программным продуктом (смартфоны с мобильным приложением проекта «Информ-УИК») и может сразу принять заявление на голосование на дому.

- Мы благодарим членов участковых избирательных комиссий за ответственное, добросовестное выполнение этой очень важной задачи – дойти до каждого избирателя и проинформировать его о выборах губернатора Ленинградской области, – поддержала коллег председатель ТИК Гатчинского округа Ирина Смык.

В Гатчинском округе создано 117 избирательных комиссий, одна, дополнительная, будет работать при Гатчинской КМБ. Дни голосования – 12, 13 и 14 сентября. Но в Гатчинской КМБ только один день – 14 сентября.

Все помещения для голосования в основном остаются на своих местах, но есть и изменения. В Гатчине участковая комиссия, которая располагалась в спортивном зале института, перебралась в детский сад № 18 (ул. Володарского, д.27). Избирательный участок из детского сада № 13 переехал в центр «Дарина», а в Пудомягах из фельдшерского пункта – в помещение торгового центра д. Покровская.

В Гатчинской школе № 1 находится три участка, на одном из них традиционно организуется голосование для слабовидящих людей. На участке установят специальное оборудование, рядом с ним будет дежурить специалист, который поможет проголосовать.

Еще одна традиция – создание на выборах доброжелательной, праздничной атмосферы, которая всегда привлекает людей. Сейчас идет процедура согласования мест размещения концертных площадок и буфетов, чтобы они поднимали настроение избирателей, но не мешали работе избирательных комиссий.

Вся информация об участковых комиссиях (адрес, номер телефона) размещена на сайте ТИК Гатчинского округа.

Татьяна Можаева