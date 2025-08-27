Область одаренных детей

— Николай Петрович, в Ленобласти был дефицит в детских садах и школах. Как этот вопрос решается сейчас?

— Обеспечение местами в школах и в детских садах — это один из актуальных вопросов для Ленинградской области. Особенно это важно для районов, где идёт плотная застройка — Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского. Если первоначально у нас достаточно серьёзно отставало строительство социальных объектов в целом, и не только образования, то сейчас темпы строительства и ввода в эксплуатацию достаточно высокие. С 2012 года, когда Правительство региона начало работу под руководством Александра Дрозденко, появилось более 200 новых образовательных объектов и создано более 52 000 мест для детей. И, конечно, новые объекты образования соответствуют всем современным требованиям.

— Какие школы будут построены в новом учебном году? И какие уже совсем скоро, 1 сентября, откроют двери для учеников?

— К 2030 году мы планируем построить не менее 20 новых школ и 40 детских садов.

Что касается 1 сентября 2025 года, то в этот день в Ленинградской области начнут работу 4 новых школы — школа № 8 в Мурино, школа № 68 в Лодейном поле, новая школа в посёлке Новоселье и школа «Высший пилотаж» в районе Аэродром в Гатчине. Всего же в текущем году в эксплуатацию вводятся 10 школ и 16 детских садов. План на 2025 год мы точно выполним,и это поможет разгрузить учреждения, где есть смещённые смены, ведь дети смогут пойти в новые школы.

— В Ленобласти довольно успешно идёт программа реновации старых школ. Можете рассказать об этом чуть подробнее?

— Действительно, у нас есть школы, построенные очень-очень давно, которые необходимо сделать современными.

В 2015 году мы начали реализацию программы по реновации таких школ, и за 10 лет её прошли около 100 объектов образования. Это школы, а также детские сады — их мы включили в программу 3 года назад.

И надо понимать, что реновация — это не косметический ремонт, а серьёзная работа, когда меняется практически всё. Если внешне школа после реновации может напоминать ту, что была построена по старому образцу, то внутри она становится полностью современной. Особенно программа реновации касается отдалённых районов региона — Подпорожского и Лодейнопольского, где она успешно реализуется.

Наша задача, которую поставил губернатор, — сделать так, чтобы дети везде учились в одинаково хороших условиях, независимо от удалённости района или населённого пункта. Сейчас по программе реновации идут работы на 12 объектах, 2 из которых откроются 1 сентября — в Сертолово и в Гостилицах. Все школы Ленобласти, которые ждут ремонта и обновления, обязательно его получат.

— Есть ли в Ленобласти проблема с дефицитом кадров в сфере образования и как она решается?

— Проблема существует, хоть она и не так остра, как у ряда других субъектов РФ, но мы её ощущаем. Сейчас у нас дефицит учителей физики, биологии, литературы и начальных классов. Для решения вопроса мы, безусловно, сотрудничаем с нашими высшими учебными заведениями — ЛГУ им. Пушкина и Гатчинским государственным университетом.

Число педагогов зависит от государственного плана набора студентов по разным специальностям. Так, например, в 2024 году Ленобласть набрала группу для обучения учителей физики на базе Гатчинского университета.

Во Всеволожском районе был открыт филиал колледжа им. Ушинского, готовящего учителей начальных классов, воспитателей и учителей физкультуры. Ещё у нас есть программа «Школа под ключ». Проект реализуется вместе с РГПУ им. Герцена. Суть в том, что в новую школу приходят 15–30 молодых педагогов, часто из одного выпуска. В одной из новых школ такая программа уже реализуется. Ещё в 2024–2025 учебном году в Ленобласти было 64 профильных педагогических класса в школах, а в новом учебном году их станет больше 80. Это позволяет нам работать со школьниками так, чтобы они заранее готовились стать педагогами и хотели вернуться на работу в школы родного региона. Все эти меры дают результат. В 2024–2025 учебном году к нам пришло на работу 360 молодых специалистов в сфере образования.

— А какие есть меры поддержки в регионе для молодых учителей? И как, благодаря господдержке, удаётся поднимать престиж профессии учителя?

— В Ленинградской области продолжает эффективно работать программа «Земский учитель», когда приезжим специалистам из других регионов, решивших преподавать в отдалённых поселениях, платят единовременную крупную выплату и предоставляют жильё. Также в первые 3 года работы мы производим доплаты для молодых педагогов. И, конечно, мотивируем. В Ленобласти есть соревнования школ, итоги которых мы подводим в День учителя. Там есть номинации — лучшая городская школа, лучшая сельская школа, лучший сельский детский сад, лучший городской детский сад и т. д. Плюс трём педагогам каждый год мы присваиваем звание «Почётный учитель Ленинградской области». Это хорошая мотивация доказать, что педагог — лучший в своём деле. И так мы показываем, что сегодня профессия учителя уважаема и востребована.

— Вы уже касались темы профильного обучения. Не могли бы вы подробнее рассказать, какие направления уже успешно работают в школах Ленинградской области и какие новые профили планируется открыть в перспективе?

— Профориентация у них очень разная. Например, у нас давно работают профильные классы «ФосАгро» в Волхове — химико-технологического профиля. Есть серьёзная программа вместе с Государственным техническим морским университетом Петербурга по созданию и подготовке инженерных классов. Сегодня они есть в Сосновском центре образования в Приозерском районе, на базе школы в Выборгском районе, в Тосненском районе, в Шлиссельбурге. Там готовят кадры для судостроения и судостроительной отрасли. Ещё развиваем агропромышленный сектор и создаём в школах профильные классы по этому направлению.

В течение 2025–2026 учебного года запланировано открытие медицинских классов в каждом районе. Вообще полагаю, что к 2027–2028 учебному году в Ленобласти будут работать более 400 профильных классов по разным направлениям.

— Николай Петрович, правда ли, что в Ленобласти также планируется создание Губернаторского лицея для одарённых детей?

— Да, проект будет реализован в ближайшие несколько лет. Уже выбрана территория в Кяселево во Всеволожском районе для строительства лицея на 525 мест. Это будет образовательное учреждение с бассейном, спортивными залами, творческими и учебными лабораториями. Лицей поможет разгрузить наш центр «Интеллект», который работает с одарёнными детьми, поскольку он уже не справляется с объёмами работы, ведь одарённых детей в Ленобласти очень много.

— Есть ли какие-то данные о том, как прошла приёмная кампания в первый класс в этом году?

— Кампания ещё продолжается. Все дети, которые должны пойти в первый класс в этом году, обязательно будут приняты в образовательные учреждения 47-го региона. И более 24 000 первоклассников сядут за парты в школах Ленинградской области 1 сентября 2025 года.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО