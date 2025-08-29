Безопасность начинается с каждого

Целью акции стало повышение уровня осведомленности местных жителей о правилах противопожарной защиты и отработка действий в случае чрезвычайной ситуации.

Мероприятие собрало как взрослых, так и самых юных жителей деревни, что позволило донести информацию максимально эффективно.

Инспектор государственного пожарного надзора начала встречу с подробного анализа пожарной статистики на территории округа, подчеркнув наиболее частые причины возгораний. Она акцентировала внимание на таких факторах, как неосторожное обращение с огнем (курение, сжигание мусора), неисправность электропроводки и отопительных систем, а также детская шалость. Большинство пожаров, к сожалению, происходят по вине человека и могли бы быть предотвращены при соблюдении элементарных правил.

Далее были подробно рассмотрены меры безопасности для частных домовладений, особенно актуальные с наступлением летнего периода. Жителям напомнили о необходимости своевременного окоса сухой травы вокруг участков, уборки горючего мусора и соблюдения правил при использовании мангалов и костровищ. Особое внимание уделили подготовке к следующему пожароопасному сезону осенью, включая проверку печей, дымоходов и электрооборудования. Инспектор также подробно разъяснила алгоритм действий при обнаружении возгорания, начиная от немедленного вызова пожарной охраны (по телефонам 101 или 112) и заканчивая правилами эвакуации и использования первичных средств пожаротушения.

Практическая часть мероприятия оказалась наиболее интерактивной и запоминающейся. Инспектор ОНДиПР Гатчинского округа наглядно продемонстрировала работу автономного пожарного извещателя, настоятельно порекомендовав установить его в каждом доме, а также показала, как правильно пользоваться огнетушителем. Взрослые жители деревни получили возможность лично попрактиковаться в тушении условного очага возгорания с помощью огнетушителя под чутким руководством специалиста.

Для самых юных участников была организована увлекательная викторина по пожарной безопасности, в ходе которой дети активно отвечали на вопросы, закрепляя свои знания о том, как вести себя с огнем и что делать в чрезвычайных ситуациях.

Кульминацией акции стало пожарно-тактическое занятие, проведенное добровольным пожарным объединением «Чаща». На примере местной библиотеки пожарные-добровольцы отработали действия по локализации и ликвидации условного возгорания, продемонстрировав слаженность, оперативность и профессионализм своих действий. Все присутствующие с большим интересом наблюдали за работой команды, убеждаясь в важности и эффективности добровольных пожарных формирований.

Данное профилактическое мероприятие стало важным шагом к формированию ответственного отношения к пожарной безопасности среди жителей деревни Чаща. Совместная работа инспектора государственного пожарного надзора и добровольцев еще раз доказала эффективность подхода, основанного на обучении и практической подготовке, способствующего защите жизни и имущества граждан от огненной стихии.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области