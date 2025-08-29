Программа капремонта даёт новую жизнь образовательным учреждениям по всей стране

Владимир Якушев отметил, что «Единая Россия» всегда поддерживает участников программы и старается оперативно решать все возникающие сложности.

«Единая Россия» всегда с вами, мы всегда подставляем плечо. И все сложности, проблемы, которые там возникают в Белгородской области, всегда стараемся оперативно вам помогать. В таком же режиме продолжим нашу работу», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

На селекторном совещании от Ленинградской области присутствовали: Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, Заместитель председателя комитета - начальник департамента профессионального образования, развития инфраструктуры и организационной деятельности Алексей Григорьев, руководитель сектора Партийных проектов Наталья Чернова.

«Наша основная задача заключается в качественном преобразовании образовательных объектов с использованием всех доступных ресурсов, включая федеральные и региональные программы, а также программу АПК и национальный проект образования. За последние шесть лет было открыто 567 новых объектов, включая современные пищеблоки, что стало возможным благодаря поддержке губернатора Ленинградской области. Мы благодарим всех за содействие в этом важном деле. Только совместными усилиями мы сможем продвигаться к новому, высококачественному и современному образованию, которого заслуживают наши дети!», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Владимир Якушев отметил, что цифры по количеству построенных школ и детских садов по всей стране впечатляют. Он поблагодарил региональные команды и муниципалитеты, которые работают в напряжённом графике, отдельно подчеркнув, что в прифронтовых регионах люди, рискуя жизнями, восстанавливают и строят объекты, демонстрируя всему миру, что Россия пришла надолго и с добрыми намерениями. По его словам, это, прежде всего, забота о детях и восстановление социальной инфраструктуры, обеспечивающей образовательный процесс.

«Продолжаем работать, продолжаем проводить все преобразования и в ЛНР, и в ДНР, и в Новороссии. Везде работаем, всей страной сделаем всё, что необходимо, и решим задачи, которые перед нами поставил Президент», — резюмировал он.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

В общей сложности с 2022 года реализации программы капитально отремонтировано более 5 тысяч школьных зданий. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.