«Юность» пострадала от юности

Причем в то время, как молодежь из трудовых бригад исправно прибирается в том же сквере, другие юные гатчинцы целенаправленно уничтожают их труды. Сотрудники Гатчинского УБДХ сбились с ног, устраняя последствия «отдыха» сограждан.

Как было замечено, активность в сквере «Юность» проявляет компания несовершеннолетних лиц численностью 20–30 человек. Молодые люди распивают спиртное, матерятся, самовольно переводят камеры видеонаблюдения в «слепую зону» и вытаптывают газоны. А то, что происходит в общественном туалете, по словам очевидцев, не поддается описанию – информация направлена в правоохранительные органы.

Так как действия подростков стали носить систематический характер, возникла необходимость ежедневного патрулирования: в противном случае следующим поколениям гатчинцев вместо сквера «Юность» достанется разруха. В дело вмешалась дружина «КольЧуга», занимающаяся охраной общественного порядка, была проведена профилактическая беседа с группой подростков. Руководители УБДХ тоже приняли участие в рейде и акцентировали внимание на том, что практически ежедневно подростки из трудовых бригад Гатчинского молодежного центра выполняют работы по благоустройству Гатчины, в том числе в сквере «Юность», а другие подростки всё это портят.

Высказывается мысль, что положение спасет новый учебный год: дети вернутся за парты и им будет не до того. Но что-то подсказывает: ломают урны и промахиваются мимо унитаза всё-таки не те, кто усиленно грызет гранит науки.

Не так давно в Гатчине открылась после ремонта территория у Березовых ворот, благоустроенная в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На подходе к парку появились новые удобные скамейки, урны и променад. Среду сформировали, и молодые люди принялись с комфортом кататься на новых скамейках на скейтах. В результате – грязь, царапины, сколы, трещины, и усилия по созданию условий для отдыха горожан и гостей Гатчины начинают сводиться к нулю.

Наша преданная читательница и постоянный комментатор в социальной сети «ВКонтакте» Оксана Русина поделилась своим мнением на этот счет. Дескать, вот если бы у нашей молодежи был собственный спортивный городок за пределами жилой зоны, она бы ничего не портила. А сейчас, катаясь по скамейкам, подростки таким образом заявляют о своих нуждах: «…вы для кого лепите вот эти комфортные среды? для стариков и их малолетних внуков, где можно исключительно посидеть и посозерцать природу, книжку почитать? в Гатчине полно молодежи, неприкаянной и активной, вам сколько раз говорили – постройте для молодежи открытый спортгородок ВНЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ, чтобы им было где покататься и попрыгать на скейтах, самокатах, поиграть круглосуточно в мяч (волейбол, футбол под открытым небом и без замков) или просто устроить тусовку с музыкой для проведения своих праздников. …Молодняк будет понимать – это их зона в городе. …Они в открытую заявляют вам о своих нуждах, а вы делаете вид, что не понимаете», – читаем в комментарии.

Идея хороша. Но что-то подсказывает: от актов вандализма она не спасет. «Юность» громят не неприкаянные, у которых нужда в тусовке с музыкой, и по скамейкам катаются не те, кому не хватает спортивных сооружений, а те, кому не хватает воспитания. Этот пробел спортивной зоной не восполнишь.

Администрация Гатчинского округа обращается к жителям города: если вы стали свидетелями порчи муниципального имущества, не оставайтесь безучастными – обратитесь в полицию.

Екатерина Дзюба