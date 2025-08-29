Жители Северо-Запада стали чаще оформлять ипотеку в июле

Сбербанк фиксирует поступательный рост спроса с начала года.За первые семь месяцев текущего года общая сумма кредитования составила 132,3 миллиарда рублей. Более половины финансирования остаётся в Северной столице. Петербуржцы взяли кредиты на жильё на 74,5 млрд рублей. На втором месте — жители Ленобласти (16,4 млрд), на третьем — архангелогородцы (10,5 млрд).

Почти 80% объёма кредитования проходит по программам с государственной поддержкой (103 млрд рублей). Из них на ипотеку для семей с детьми приходится также 80%, или 83 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Своё жильё приносит чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне — особенно если речь о семье с детьми. Именно поэтому людям часто так важно быть собственниками. Взяв ипотеку, человек платит ежемесячно фиксированную сумму банку, постепенно погашая долг и становясь хозяином жилья, — это по-прежнему выгоднее длительной аренды. Несмотря на временные экономические трудности, недвижимость традиционно сохраняет свою стоимость и может расти в цене, что является дополнительным стимулом взять ипотеку. Тем более государство предлагает различные программы поддержки – льготную ипотеку, материнский капитал, субсидии молодым семьям и другие. Эти меры делают покупку жилья доступнее и снижают финансовую нагрузку на заёмщика».

Портфель ипотечного кредитования Сбербанка в СЗФО остаётся на уровне 1,3 трлн рублей. На Санкт-Петербург приходится 60% объёма портфеля.

Информация об ипотечных программах размещена на сайте банка.