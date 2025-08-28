Кто останется без света 29 августа в Гатчинском районе

Выйти с клюшкой на лед – без ноги! – и победить: такова цель команды по следж-хоккею «Ленинградец». Команда готовится перейти в профессиональную лигу и упорно тренируется в преддверии чемпионата России. В составе команды – только герои СВО, получившие на фронте серьезные ранения ног. Поэтому в «канадский» хоккей на льду с шайбой по всем его бескомпромиссным правилам они играют... без коньков – на санках.