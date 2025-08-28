Кто останется без света 29 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
29.08.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Чаща;
д. Кремено;
д. Озерешно.
29.08.2025 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.
29.08.2025 с 10:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская (частично)
29.08.2025 с 10:00 до 15:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское
29.08.2025 с 10:00 до 15:00
Кобринское ТУ:
д. Погост,
д. Новокузнецово,
СНТ Елицы.
