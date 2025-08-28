Поиск на сайте
Кто останется без света 29 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

29.08.2025 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Чаща;

д. Кремено;

д. Озерешно.

 

29.08.2025 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.    

 

29.08.2025 с 10:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская (частично)

 

29.08.2025 с 10:00 до 15:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское

 

29.08.2025 с 10:00 до 15:00

Кобринское ТУ:

д. Погост,

д. Новокузнецово,

СНТ Елицы.

 