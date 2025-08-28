В следж-хоккей играют настоящие мужчины

В составе команды Ленинградской области – гатчинцы, ветераны специальной военной операции Эдуард Коломайнен и Антон Тингаев. Спортивный график хоккеистов расписан на недели вперед: тренировки, соревнования и опять тренировки.

Антон Тингаев родом из Самары. Добровольцем на СВО уходил из Петербурга, а после ранения и реабилитации живет в Гатчине, здесь и познакомился со своей будущей женой. Сейчас он работает в гатчинском отделении Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» и три раза в неделю после работы ездит на тренировки по следж-хоккею во Всеволожский центр зимних видов спорта и в «Ладогу Арену» в Колтуши. Говорит, это не тяжело: сел за руль и поехал, правая-то нога цела. А левую ампутировали выше колена после осколочного ранения, так что о военной профессии и гражданской службе пришлось забыть – и открыть новую трудовую и спортивную страницу.

- Ленинградская область – мой второй дом, – говорит Антон Алексеевич. – Я много раз приезжал сюда и в Петербург и всю жизнь мечтал здесь жить. Невероятно привлекала эта насыщенность историей, искусством, доброта людей… Было полное ощущение, что здесь у меня всё получится, и, похоже, я не ошибся. Живу в Гатчине и доволен.

- Как вы попали в хоккейную команду?

- В прошлом году, весной, на встрече с ветеранами СВО в рамках проекта «Герои Команды 47» мне и другим ребятам предложили войти в команду следж-хоккея. До этого я про следж-хоккей ничего не знал. Заинтересовался, созвонился с тренером, приехал, посмотрел и начал тренироваться.

Сначала не очень получалось, потом дело пошло. Это тот же самый хоккей, только на санках. Санки, конечно, специальные, установленные на двух полозьях так, чтобы под ними свободно проходила шайба. Управляются сани телом и руками, поэтому клюшка с зазубринами, чтобы отталкиваться ото льда и бить шайбу. Форма у нас такая же, как у традиционных хоккеистов. Экипировку мы получили от спонсоров и областного спорткомитета. Правила, состав игроков – вратарь и пять полевых – всё как в обычном хоккее, только без коньков. На коньках на льду один человек – судья. И в матче – три 15-минутных периода.

- Есть особые требования к физическому состоянию хоккеистов?

- Да, в следж-хоккей могут играть только спортсмены с инвалидностью – те, кто не может стоять на коньках. В составе нашей команды в основном ребята с ампутациями ног либо с травмами, когда одна нога короче другой (не менее чем на семь сантиметров). На соревнованиях игроки проходят соответствующий медосмотр, и спортсмены, скажем так, с недостаточными нарушениями в части опорно-двигательного аппарата к соревнованиям не допускаются.

- В составе ленинградской команды – только участники СВО?

- Сейчас – да, хотя изначально наш тренер Дмитрий Зиновьев вел занятия с инвалидами не из числа ветеранов спецоперации. Следж-хоккей как вид спорта существует в мире уже больше тридцати лет, с 1994 года вошел в число паралимпийских видов. В нашей стране официально следж-хоккей появился в 2009 году, в 2012-м паралимпийская сборная России дебютировала на чемпионате мира, а в 2016-м одержала победу на чемпионате Европы. Так что у этого спорта уже есть своя история.

- Кто играет в следж-хоккей – молодежь, бывшие спортсмены?

- Сейчас нас примерно десять человек, и возрастной диапазон широкий. Мне – тридцать пять, старшему игроку – сорок семь, а самому молодому нет и тридцати. Уровень подготовки у всех был разный. Я спортом раньше, конечно, занимался, только не хоккеем, а боксом. Должен был получить разряд, но из-за травмы кисти бокс пришлось оставить.

- В следж-хоккей играть сложно? И как эти серьезные занятия спортом сочетаются с работой?

- Если ты вынослив, это не тяжело. Всему можно научиться, было бы желание. К нам приходят молодые ребята, вернувшиеся из зоны СВО – мы берем тех, кто действительно хочет заниматься. Сейчас, если мы выйдем на профессиональный уровень, будут уже другие требования, другой спрос. Это более интенсивные тренировки – пять дней в неделю, контракт и, соответственно, другая зарплата. Так что, возможно, я уйду в спорт совсем.

- Как успехи у молодой ленинградской команды?

- Первые мои соревнования в составе команды прошли в феврале на Кубке защитников Отечества. Команды там были сильные, мы в своей группе заняли четвертое место. На чемпионате в Ханты-Мансийске мы выступали за Ленинградскую область уже в новой форме, с гербом. Самое успешное выступление было в мае на Кубке губернатора Санкт-Петербурга: мы стали бронзовыми призерами, уступив пальму первенства команде Северной столицы. Это «Звезда» – опытные игроки, профессионалы и тоже ветераны СВО. Второе место занял малый дивизион «Звезды». Сейчас у нас начались интенсивные тренировки перед чемпионатом России.

Почему трус не играет в следж-хоккей

Антон Тингаев ушел на фронт добровольцем три года назад, в августе 2022-го, как опытный военный. В его биографии – десять лет службы в разведке Мин-обороны РФ. За участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции Антон Тингаев награжден медалями «За отвагу», «За взятие Артемовска», у него целый комплект наград от ЧВК «Вагнер», в том числе Черный окопный крест. К 23 Февраля вместе с другими ветеранами СВО он получил наградные часы от губернатора Северной столицы Александра Беглова и медаль «От благодарного Санкт-Петербурга».

- Срочную службу я проходил во внутренних войсках, – рассказывает Антон Алексеевич. – Вернулся домой в Самару, поработал на железной дороге, стало скучно – пошел в военкомат. Там дали направление, я прошел медкомиссию, поехал в часть, пообщался с командиром, с комбатом из разведподразделения, и он меня взял в разведку.

Антон Тингаев служил в Самаре в 23-й мотострелковой бригаде, потом в Белгороде, в Крыму – в числе «вежливых людей» во время известных событий, был в командировке в Таджикистане. Когда второй контракт закончился, вернулся домой, устроился в нефтяную компанию, но проработал недолго – началась спецоперация.

- В зону СВО мы решили пойти вместе с другом через ЧВК «Вагнер». Маме я сказал, что уехал в командировку, а сам взял самые необходимые вещи, документы, мы поехали в Петербург и подписали контракт. В «Вагнере» я прослужил около четырех месяцев командиром эвакуации, на Лисичанском направлении. Мы шли с разных сторон в сторону Артемовска-Бахмута. Я чуть-чуть не дошел, чтобы поучаствовать в штурме. Во время эвакуации раненых противник начал вести по нам огонь, и прилетела мина. Я получил множественные осколочные ранения левой ноги. Был госпиталь, ампутация ноги до колена, восстановление и реампутация – колено убрали. Потом долгая реабилитация и протезирование. Теперь уже привык жить с протезом.

- Если бы сейчас вернулся август 2022-го, вы бы пошли снова на СВО – зная, что вас там ждет?

- Пошел бы. Да, в «Вагнер», в зону боевых действий. Потому что Родину защищать надо, семью, друзей, близких. А кто пойдет? Я не хочу, чтобы эта нацистская нечисть сюда пришла.

Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему трус не играет в следж-хоккей…

Екатерина Дзюба