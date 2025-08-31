Миссис бизнес России Виктория Черкасова: «Ты можешь всё!»

Из большого джипа выбирается маленькая женщина. Протягивает тонкую загорелую руку: «Я Виктория». Огромные голубые глаза, почти детская улыбка с ямочками на щеках. Неторопливая, спокойная, внимательно слушает вопросы. Отвечает не сразу, подумает, взвесит.

«Правильная девочка»

- То, что я красивая женщина, осознала, наверное, только в этом году. Когда стала первой в России. Честно говоря, по сей день стесняюсь так говорить. В детстве мне подобные мысли даже в голову не приходили. Мама никогда не говорила, что я красивая. В семье я единственный ребенок. Родители воспитывали в строгости. Особенно мама. Папа был куда более мягким в отношениях. Но за строгость воспитания я им сейчас только благодарна. Удалось избежать многих нехороших соблазнов.

- Где вы родились? И немного о родителях. Чем они занимались?

- Родилась в Гатчинском районе, в Пудости. Когда родители познакомились, папа работал в ОБХСС. Со временем дослужился до звания подполковника. Возглавлял ОБЭП Гатчины. Я, кстати, после замужества оставила его фамилию – Черкасова. Мама всю жизнь работала в торговле. В 18 лет она уже стала директором промтоварного магазина. Ответственная, строгая, как и папа, очень порядочная. Никто в Гатчине про нашу семью слова плохого не скажет. В Пудости прожили мы недолго. Когда училась в начальных классах школы, мы переехали в Гатчину. Поначалу очень скучала по друзьям и подружкам, оставшимся в Пудости. Но постепенно привыкла. Училась в гимназии «Апекс».

- Был ли в вашей жизни учитель, наставник, который оказал на вас серьезное влияние, помог определиться на жизненном пути?

- Тут и думать нечего. Конечно, Людмила Михайловна Иванова, руководитель театра костюма «Катюша». Она произвела в свое время на меня неизгладимое впечатление. Я у нее занималась, выступала. Любовь к сцене, к выступлениям именно она мне привила. Но не только. Как вести себя в обществе, в бизнесе, в общении с людьми – это тоже от нее.

- У нас было с ней интервью в рубрике «Люди и судьбы». Строгая, мягко говоря, женщина.

- Я ее так боялась! Прошло много лет, у меня уже свой клуб красоты, и однажды она пришла к нам как обычный клиент. Я поначалу даже испугалась. Вспомнилось всё: занятия, наставления, строгость. Но потом обнимались, целовались. Стали партнерами, сотрудничаем в нескольких проектах. Когда я участвовала в конкурсе, она мне очень сильно помогла.

- О чем вы мечтали в детстве? Сцена, театр, бизнес?

- Нет, ни о чем таком не мечтала. Семья и дети – вот, что для меня было по-настоящему важно.

- В подростковом возрасте уже семья и дети?

- А почему нет? Это же нормально – мечтать о крепкой семье. То, что нынешняя молодежь не задумывается об этом, для меня нонсенс.

- А как же традиционный и, как считается, неизбежный для этого возраста конфликт с родителями?

- Был какой-то короткий период недопонимания, но быстро прошел. У меня сейчас четверо детей, и, наверное, я могу дать совет родителям из своего опыта. Как родители со мной, так и я сейчас со своими детьми много разговариваю, стараюсь говорить с ними как с взрослыми. Взаимное уважение вырастает из общения и доверия друг другу. У нас была нормальная крепкая семья. Много друзей приходили в гости. По выходным – выезды на природу, экскурсии. Мне хотелось чего-то подобного в будущем. Найти своего человека и идти с ним по жизни. Детей не нужно учить чему-то хорошему на словах. Только своим примером. Мои родители были именно такими. Примером для меня.

- Как учились в школе?

- В аттестате одни пятерки, кроме сочинения. Поэтому золотую медаль не получила. Я технарь по образу мыслей, а не гуманитарий. Но, впрочем, это не так уж важно. Я взяла реванш в университете, окончила его с красным дипломом.

- Какой институт?

- Инженерно-экономический университет. Специальность – управление городским хозяйством.

- Давайте угадаю. Вам просто был нужен диплом о высшем образовании?

- Да, именно так. Мы с родителями выбрали университет и факультет. Важно было, что там дается экономическое образование. Мне это направление очень нравилось. И мы поступили.

Замечательный наш писатель Фазиль Искандер однажды сказал: «Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, кто не нуждаются в воспитании».

Очаровательная Виктория рассказывала о том, как прилежно она училась в университете, жила с родителями, моталась на электричках. Спала стоя, когда утренние вагоны забиты под завязку. На четвертом курсе пошла работать: «Нет, деньги и независимость от родителей здесь ни при чем. Просто хотелось работать».

Смотрел на нее и думал: «Конечно, в этом тихом голубоглазом омуте обязательно должны водиться какие-то отрицательные персонажи. Куда без них? Все мы люди-человеки. Но умение побороть в себе нехорошее, «выстроить себя», начиная с раннего возраста, дано не каждому. Крепкая семья, дети, любимая работа, успех – всё это закладывалось еще тогда, в раннем возрасте и юности.

Семья

- С будущем мужем Ильей мы познакомились как раз в тот период, когда я пошла работать на четвертом курсе университета. Познакомила нас его сестра. Что любопытно, он тоже из Пудости, жил в Гатчине, но мы не были знакомы и ни разу не виделись. Познакомились только в Петербурге. Через год поженились. Еще через год появился на свет наш первый сын – Всеволод.

- Всё прямо как по написанному заранее сценарию. Четко, по плану.

- Со стороны выглядит именно так, но на самом деле не совсем. У меня уже появился первый бизнес – торговля детскими игрушками. В торговом центре «Эталон» освободилось помещение, и мы там первыми в Гатчине стали торговать игрушками. Появление Всеволода не было запланировано, всё произошло спонтанно.

- Не было мысли как-то повременить с рождением ребенка? Есть много способов.

- Для меня это абсолютное табу. Если Бог дает ребенка, нельзя от него отказываться. Тем более, это огромное счастье. Сейчас Всеволоду 18 лет. Он чемпион России по бадминтону.

- Прямо семья чемпионов России получается.

- Да, вроде того. Потом, что называется, не приходя в сознание, находясь в декрете, родила второго сына, Ярослава. Они с Всеволодом погодки. В детстве это постоянные драки, скандалы. Да и сейчас продолжаются подколки в адрес друг друга.

Мы с мужем построили большой дом для большой семьи. Прошло достаточно много времени. Я очень хотела дочку. Наряжать ее, придумывать платьица. И вот узнаю, что опять беременна. УЗИ показало, что наконец-то девочка. Имя Есения я придумала еще до ее рождения. С мальчиками было по-другому. Имя им мы давали уже после рождения, посмотрев на них. С Есенией всё было решено заранее. И два года назад на свет появился четвертый ребенок – Пётр. Пётр Ильич – хорошо ведь звучит!

- То есть, как я понимаю, с детьми всё было как раз не по плану? Случайно, а случай, как говорится, – проявление Бога на Земле.

- Да. И вот, что важно. Есть совершенно ошибочное мнение, что дети – препятствие в строительстве карьеры. Занимают немало времени и забирают много сил. Всё ровно наоборот. Мне пришлось продать бизнес с детскими игрушками. Действительно, времени на него не хватало. Но со временем появились другие возможности. Магазин нижнего белья, кафе «Буфет», клуб-салон красоты. И как раз дети, семья дают силы и энергию для движения вперед. Они мое одно огромное счастье.

«Блестят обложками журналы…»

«На них с восторгом смотришь ты, – немедленно подхватят люди старшего поколения. – Ты в журналах увидала королеву красоты».

Песня «Королева красоты» в исполнении Муслима Магомаева впервые прозвучала в 1965 году и была приурочена, вы сейчас сильно удивитесь, к первому в СССР конкурсу красоты. Он прошел в Ереване в том же 1965-м, но продолжения не получил. Всё же советская женщина должна была не перед зеркалом крутиться, а стоять у станка, например, или в крайнем случае у кухонной плиты.

Вместе с перестройкой на нас обрушились многочисленные конкурсы красоты. Один только «мисс КГБ» чего стоит. Всё это было немножко смешно, немножко пошло и крайне любопытно. Особенно для мужской половины человечества. Во время «конкурса в купальниках» жены отгоняли мужей от телевизоров: «Иди лучше розетку на кухне почини, чем пялиться на всё это безобразие!»

Шли годы, всё в нашей стране постепенно приходило в норму. В конкурсах красоты почти исчезла пошлость – вместе с ней угас и ажиотаж. Сегодня «мисс и миссис бизнес», в котором победила наша героиня, – это соревнование взрослых, умных, состоявшихся женщин. Способ отвлечься, найти для себя новые вызовы и, немаловажно, установить новые связи, наладить взаимоотношения с новыми партнерами.

- В 2020 году я победила на конкурсе «Миссис Гатчина». Я немножко увлекаюсь китайской метафизикой: «жить по фэн-шую» и всё в этом роде. 2020-й был годом, когда нужно было либо совершить что-то важное, подняться на новую высоту, выйти в свет, прославиться, либо всё случится ровно наоборот. Падение в делах, в восприятии окружающими.

Ради интереса решила по-участвовать в «Миссис Гатчина». Пандемия. Вместо месяца всё растянулось месяцев на шесть. Во время подготовки к конкурсу и его проведения сложились замечательные отношения с девочками-участницами. Видимо, они не видели во мне соперницу. Да я и сама вовсе не надеялась на победу. Мой главный минус, вы сами видите, небольшой рост. Вокруг девчонки на две головы выше. На что мне рассчитывать? Я «не формат» для подобных состязаний. Но неожиданно именно меня объявляют победительницей! Прежде всего я благодарна за победу Людмиле Михайловне Ивановой. Я уже знала, как

выйти на сцену, «надеть улыбку», не боялась публики. У меня был опыт. Я понимала, что это прежде всего шоу. Например, конкурс костюмов. Я выхожу в платье императрицы, со мною пажи – мои мальчики, тоже одетые соответственно эпохе.

- Откуда костюмы?

- Всё – Людмила Михайловна. Она очень помогала, ободряла меня. Многие девочки – куда более красивые, чем я – терялись на сцене, излишне волновались. А я, хоть и неуверенная внутренне в себе, привыкла делать всё по максимуму, выложиться полностью, а дальше – будь как будет. И вот – победа! Но за первой радостью пришло разочарование. Поползли слухи, что победа якобы куплена. Было крайне обидно. Оснований для подобных подозрений не было никаких. Впоследствии каждую победительницу обвиняли в том же самом. Но тогда мне было очень нелегко. Я очень переживала происходящее.

- Всегда считал, что женская дружба – понятие весьма относительное.

- Нет, не согласна. В школе, например, у меня, действительно, куда лучше складывались отношения с мальчиками, нежели с подругами. Я была «своим парнем» для парней. Но со временем, когда занялась бизнесом, разницы нет никакой. Мужчина или женщина – неважно, лишь бы человек был толковый. Мы давно и хорошо дружим с Валерией Виноградовой. Мы не только содиректора конкурса «Миссис Бизнес Гатчина», но и настоящие подруги. Кроме нее, есть еще несколько девочек, которых я могу назвать самыми близкими мне людьми.

- За «Миссис Гатчина» должны последовать область, страна. Почему вы не пошли дальше по этому пути?

- Случилось страшное. Может быть, на данный момент, самая большая трагедия в моей жизни. Тяжело заболел папа. У него обнаружили глиобластому головного мозга. Проще говоря, рак. Тогда это прозвучало, как приговор. Жить папе оставалось год, от силы полтора. Эта болезнь очень быстро протекает и практически неизлечима. Я начала искать врачей, лекарства, какие-то методы лечения. Все предыдущие проблемы оказались ничтожными перед настоящей бедой. Почти пять лет продолжалась борьба за его жизнь. Хирургическая операция, лучевая терапия, ремиссии. И ушел он только недавно, в апреле. Сами понимаете, мне уже было не до участия в конкурсах всё это время.

«Миссис Бизнес Гатчина»

- Участвовать в конкурсах в тот период у меня не было ни сил, ни желания. Но почему бы не возглавить? Я видела в Петербурге конкурс «Миссис Бизнес». Участвуют как молодые девушки, так и вполне себе взрослые женщины. Красота, обаяние – само собой, но и свое дело, умение выстроить жизненную стратегию, добиться успеха. Почему бы не провести в Гатчине подобный конкурс? Так мы с Валерией Виноградовой стали содиректорами местного конкурса.

У нас в Гатчине много замечательных женщин-предпринимательниц. Обаятельных, умных, деловых. В этом году будем уже в четвертый раз проводить конкурс. Наше сообщество включает в себя более 40 женщин. Для нас важна полезность конкурса. Не только короны победительниц в различных номинациях, но и приобретенные в ходе мастер-классов знания и опыт. Примечательно, что многие из наших участниц – прямые конкурентки в бизнесе. Например, немало представительниц бьюти-сферы. Реснички, ноготочки и тому подобное. Но никакой вражды, зависти и тому подобное. Наоборот, ходим друг к другу в гости, учимся друг у друга.

- Что входит в конкурсы?

- Например, конкурс талантов. Девушка в детстве пела или танцевала, читала стихи. Сейчас нужно выйти на сцену и показать себя, вспомнить о своих талантах.

Или, скажем, видеовизитка. За две минуты ты должна рассказать о себе, своих увлечениях, талантах, бизнесе. Это не так легко, как кажется. Уместить свою жизнь в две минуты. Ты задаешь себе вопросы: «А кто ты? Что ты из себя представляешь?».

Девочки меняются по ходу конкурса. Умение выйти на сцену, носить торжественное, непривычное в обычной жизни платье, украшения. Исчезает страх оваций. Да, да, аплодисменты публики иногда пугают больше, чем молчание. Происходит трансформация участниц, появляются новые качества, необходимые для предпринимательской деятельности и жизни вообще. Девочки начинают сами на себя смотреть по-другому.

Все женщины красивы, но далеко не все уверены в себе. Мы стараемся дать им эту уверенность. Личное обаяние, интеллект и умение находить общий язык с людьми могут затмить любые внешние недостатки. В современном мире мы порой слишком зациклены на внешности и забываем о том, что делает нас уникальными и привлекательными в глазах других людей.

«Мисс и миссис Бизнес России»

- Когда в конце апреля этого года из жизни ушел папа, я поняла, что нужно выходить из тяжелого состояния. Выходить самой и маму вытаскивать. Нам нужна была встряска. Тем более как получалось? Будучи директором конкурса «Миссис Бизнес Гатчина», я сама в подобных мероприятиях никогда не участвовала.

- Тренер, который ни разу не был чемпионом.

- Да, что-то похожее. Если не считать «Миссис Гатчина 2020», но это было давно и немного в другом направлении. Как директор конкурса я имела право подать заявку напрямую, без отбора в регионе. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. Сорок претенденток со всей страны. Все высокие, стройные – залюбуешься.

В конкурсе было несколько номинаций. Для незамужних и без детей – «Мисс». Для тех, кто до 45 – «Классик». И еще «Голд» – это для бабушек. Та номинация, в которой я выиграла, «Гран-При», объявляется в финале. Объединяет все номинации и считается самой главной. Я не рассчитывала на корону «Гран-При». Мне нужен был просто глоток воздуха после всего произошедшего с папой.

Но когда начинается подготовка, появляется азарт. Ты хочешь выделиться, стать лучшей. Еще одним решающим моментом стало то, что от Гатчины никто в этом году отбор не прошел, хотя у нас очень, я считаю, сильная школа. И от Ленинградской области была всего одна девочка. Так что я представляла наш город, и важно было не ударить в грязь лицом – и перед своими девочками, и перед нашими зрителями. Пока ты работаешь директором конкурса, у тебя всё равно появляются мысли: «А как бы я сделала, что бы придумала на месте конкурсантки?» И вот пришел мой час. В творческом конкурсе я придумала сделать так, чтобы за мной вышли на сцену все наши гатчинские королевы, наши с Валерией Виноградовой воспитанницы. И получилось замечательно!

- Кто входил в вашу команду? Гатчина должна знать имена своих королев!

- Начальником команды была Валерия Виноградова, визажист Елена Перешеина. И Елена Светлова – она и фотограф, и советчик по всем вопросам.

- Какие конкурсы предстояло пройти?

- Творческий, я уже говорила, с нашими девочками-королевами. Потом я записала песню. Смысловую. О пути роста человека, правилах достижения успеха. Если коротко: «Нужно учиться у лучших, и я учусь». И фраза, которую мы взяли за основу программы, наш слоган: «Запомни: ты можешь всё!». Эта фраза является моим кредо по жизни. Также была видео визитка: «Я – Виктория Черкасова. Мама четырех детей и владелица более четырех бизнесов…». Упомянула про социальную деятельность. Являюсь организатором мероприятий, среди которых «Завтрак с губернатором», конкурс «Мама – предприниматель» и так далее.

На каждом этапе хотелось дать результат по максимуму. Ведь на меня смотрели мои девочки-воспитанницы и весь город. Конкурс проходил пять дней. Все претендентки, и я в том числе, жили в гостинице. Помогали друг другу, в известной степени даже сдружились.

- Что, никто даже мышьяка в кофе не подсыпал?

- Ровно наоборот. Самые что ни на есть доброжелательные отношения. В один из вечеров проходила так называемая «пижама-пати». Мы все вместе поехали в караоке, чтобы просто снять напряжение, поближе познакомиться друг с другом.

Может быть, самым главным было мероприятие «преджюри». С тобой жюри знакомится лично. Короткий, но очень важный разговор.

В финале – выход в деловом костюме и несколько предложений на тему, что для тебя «женщина в бизнесе». Я прочла четверостишие:

«Женщина в бизнесе – мудрый маяк,

В сложных делах не отступит никак.

Сердце и воля, отвага в глазах –

Опора России в делах и мечтах».

- Вы смотрели выступления других участниц? Какое впечатление они производили?

- Да, конечно, смотрела. Были очень сильные номера. Многие вполне могли претендовать на победу в конкурсе. Особенно впечатляла Казань. Они привезли с собой большую группу поддержки. Если бы вы слышали, как они кричали и страстно поддерживали свою команду. Но мы ответили симметрично! Из Гатчины на финал приехала тоже огромная группа поддержки. Среди них, естественно, мой муж. Содействие и опора во всех делах. Были плакаты: «Виктория! Гатчина!», «Ты можешь всё!». Атмосфера как на футбольном матче. Когда я вышла первый раз на сцену, прямо мурашки по коже. Сумасшедшая поддержка! Спасибо всем огромное!

В финале у меня из ладони вылетал фейерверк. Долгая работа с фокусником принесла свои плоды. На мне было черное платье с блестящим крылом. Сценическое платье. Его еще нужно уметь вынести на сцену. Мне, похоже, удалось.

На «Гран-При» я вовсе не рассчитывала. Хоть бы в какой номинации победить. Жюри долго совещалось. Наконец, начинают называть победительниц в разных номинациях. Выходят конкурсантки одна за другой. Уже зал не виден за их спинами. Но нет, меня не вызывают. Наконец, звучит: «И самый главный приз! Миссис Бизнес России достается…» И называют мою фамилию! Заработали фонтаны из искр, сверху сыпется золотое конфетти. Невероятное ощущение, когда ты выходишь на авансцену, тебе надевают корону победительницы. Эмоции зашкаливают, слезы у глаз, но я сдержалась.

И знаете, что случилось потом? Мною, наконец, стала гордиться мама!

- И полжизни не прошло!

- Да! Мы поехали отдыхать, и вот она общается с каким-нибудь незнакомым человеком и уже через 15 минут говорит: «А это – моя дочь. Она обладательница «Гран-При Миссис Бизнес России»! Так приятно!

Виктория, Вами гордится не только мама, но и вся Гатчина и район! Красивая, умная женщина с активной жизненной позицией. Будем надеяться, что наши девушки и молодые женщины пойдут по вашим стопам. Добьются успехов в бизнесе, общественной деятельности и в семейной жизни!

Андрей Павленко