Народный фронт и Госжилнадзор проведут совместный мониторинг управляющих компаний Ленинградской области

На прямую линию с президентом в 2024 году от жителей области поступило 580 обращений с жалобами на работу управляющих компаний.

Глава региона предложил провести совместные выездные мониторинги с представителями областного Комитета госжилнадзора и Народного фронта, чтобы выявить наиболее острые проблемы, которые носят системный характер.

Результаты народной оценки будут переданы главе региона. Возможно, понадобится урегулирование вопроса и на законодательном уровне.

На встрече также обсудили тему нехватки педагогических кадров. Совместно с Народным фронтом принято решение о создании рабочей группы из представителей регионального отделения и областного Комитета образования для развития программы "Земский учитель", проведении совместного мониторинга образовательных учреждений. Итоги доложат главе региона для устранения выявленных недостатков.

Губернатор Александр Дрозденко и руководитель регионального отделения Народного фронта Александр Патрушев договорились о поддержке бойцов на СВО и совместной передаче автотранспорта на передовую. Всё для победы!