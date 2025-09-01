Поиск на сайте
Ленобласть вводит субсидированные тарифы на электроэнергию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о субсидировании разницы в оплате за электрическую энергию, потребляемую жителями Ленобласти.

Льготные тарифы снизят разницу между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии до 25%.

«Новое постановление устанавливает порядок обращения жителей к поставщикам электрической энергии для расчёта платы за электроэнергию с применением субсидированных тарифов.

Такая возможность, в первую очередь, важна для жителей  негазифицированных населенных пунктов и садоводств вне границ населенных пунктов», — прокомментировал Александр Дрозденко. 


Мера касается тех, кто:

  • постоянно (не менее года) проживает Ленинградской области;
  • проживает в собственных жилых помещениях или садовых домах, признанных жилыми;
  • оборудовал свои дома исправными приборами учета электроэнергии;
  • потребляет электроэнергию в объеме, относимом ко второму диапазону;
  • не имеет задолженности по оплате фактически потребленной электроэнергии. 

 
Для расчёта платы за электрическую энергию с применением льготных тарифов необходимо подать гарантирующему поставщику:

  • заявление о применении льготных тарифов в свободной форме;
  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с отметкой о регистрации на территории Ленинградской области или копию решения суда об установлении факта проживания не менее года на территории Ленинградской области;
  • копию выписки из ЕГРН на жилое помещение, полученной по состоянию на дату, не более чем 14 дней до даты подачи заявления;
  • показания прибора учета электрической энергии, установленного в жилом помещении и допущенного в эксплуатацию.