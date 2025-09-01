Ленобласть вводит субсидированные тарифы на электроэнергию
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о субсидировании разницы в оплате за электрическую энергию, потребляемую жителями Ленобласти.
Рубрики: ЖКХ
Льготные тарифы снизят разницу между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии до 25%.
«Новое постановление устанавливает порядок обращения жителей к поставщикам электрической энергии для расчёта платы за электроэнергию с применением субсидированных тарифов.
Такая возможность, в первую очередь, важна для жителей негазифицированных населенных пунктов и садоводств вне границ населенных пунктов», — прокомментировал Александр Дрозденко.
Мера касается тех, кто:
- постоянно (не менее года) проживает Ленинградской области;
- проживает в собственных жилых помещениях или садовых домах, признанных жилыми;
- оборудовал свои дома исправными приборами учета электроэнергии;
- потребляет электроэнергию в объеме, относимом ко второму диапазону;
- не имеет задолженности по оплате фактически потребленной электроэнергии.
Для расчёта платы за электрическую энергию с применением льготных тарифов необходимо подать гарантирующему поставщику:
- заявление о применении льготных тарифов в свободной форме;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с отметкой о регистрации на территории Ленинградской области или копию решения суда об установлении факта проживания не менее года на территории Ленинградской области;
- копию выписки из ЕГРН на жилое помещение, полученной по состоянию на дату, не более чем 14 дней до даты подачи заявления;
- показания прибора учета электрической энергии, установленного в жилом помещении и допущенного в эксплуатацию.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.