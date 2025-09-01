ЭКО по ОМС – реально и доступно

Показания для проведения программы ЭКО определены пунктом 10 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

Право на проведение ЭКО имеют мужчины и женщины, как состоящие, так и не состоящие в браке, в т.ч. и одинокие женщины. В последнем случае потребуются донорские сперматозоиды (эта часть процедуры проводится за счет личных средств).

Шаг 1. Обратиться в медицинскую организацию ОМС (напр., в женскую консультацию, указанную в Вашем медицинском полисе) по месту регистрации;

Шаг 2. Пройти обследование согласно назначениям лечащего врача;

Шаг 3. Оформить направление на прием к акушеру-гинекологу в «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» для прохождения Комиссии по отбору и направлению пациентов для оказания специализированной медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области;

Шаг 4. Записаться на прием к акушеру-гинекологу в консультативную поликлинику «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»;

Шаг 5. На приеме у акушера-гинеколога ознакомиться со списком клиник, участвующих в текущем году в проведении процедуры ЭКО в рамках программы ОМС;

Шаг 6. При положительном решении Комиссии получить направление в выбранное вами медицинское учреждение.

С 2024 года оценить свое репродуктивное здоровье можно в рамках диспансеризации (или профилактического медицинского осмотра). Простую и доступную процедуру могут пройти мужчины и женщины от 18 до 49 лет.

По всем перечисленным вопросам вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой вы застрахованы, в том числе по телефонам «горячих линий»:

Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании медицинской помощи, в том числе по телефонам «горячих линий»:

- Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04

- АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02

- Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812) 679-60-04

Материал подготовлен ТФОМС Ленинградской области

Фото freepik.com