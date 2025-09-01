ЭКО по ОМС – реально и доступно
Процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) граждане России могут получить по полису обязательного медицинского страхования.
Показания для проведения программы ЭКО определены пунктом 10 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».
Право на проведение ЭКО имеют мужчины и женщины, как состоящие, так и не состоящие в браке, в т.ч. и одинокие женщины. В последнем случае потребуются донорские сперматозоиды (эта часть процедуры проводится за счет личных средств).
Шаг 1. Обратиться в медицинскую организацию ОМС (напр., в женскую консультацию, указанную в Вашем медицинском полисе) по месту регистрации;
Шаг 2. Пройти обследование согласно назначениям лечащего врача;
Шаг 3. Оформить направление на прием к акушеру-гинекологу в «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» для прохождения Комиссии по отбору и направлению пациентов для оказания специализированной медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области;
Шаг 4. Записаться на прием к акушеру-гинекологу в консультативную поликлинику «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»;
Шаг 5. На приеме у акушера-гинеколога ознакомиться со списком клиник, участвующих в текущем году в проведении процедуры ЭКО в рамках программы ОМС;
Шаг 6. При положительном решении Комиссии получить направление в выбранное вами медицинское учреждение.
С 2024 года оценить свое репродуктивное здоровье можно в рамках диспансеризации (или профилактического медицинского осмотра). Простую и доступную процедуру могут пройти мужчины и женщины от 18 до 49 лет.
По всем перечисленным вопросам вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой вы застрахованы, в том числе по телефонам «горячих линий»:
Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании медицинской помощи, в том числе по телефонам «горячих линий»:
- Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04
- АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02
- Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13
- Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812) 679-60-04
Материал подготовлен ТФОМС Ленинградской области
Фото freepik.com