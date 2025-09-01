Семьи из Ленобласти принимают участие во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Для участия в конкурсе зарегистрировались более 400 семей из Ленинградской области. В прошлом году в финал проекта от нашего региона вышли три семьи. В их числе — династии педагогов и военнослужащих.

В рамках второго сезона для семей открылось финальное тематическое задание конкурса — «Семейное древо». Дистанционный этап проекта продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. Семьи, набравшие больше всего баллов за дистанционный этап, выйдут в полуфинал проекта.

Главные призы второго сезона — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Регистрация на сайте этосемейное.рф продлится до 14 сентября.