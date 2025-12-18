Новогодний турнир по рукопашному бою
Воспитанники клуба единоборств «ЯРС» приняли участие в новогоднем турнире по рукопашному бою «Кубок Деда Мороза», который прошел в Санкт-Петербурге.
Рубрики: Спорт
Две золотые медали завоевала Каролина Ярешко. Также золото выиграли Александр Кузьмин, Глеб Александров, Сергей Финашин, Карина Безиновски, Михаил Новак, Николай Макленков.
Серебро завоевали Константин Величко, Виктор Михель, Василий Авдонин, Валерий Гузевич, Максим Христолюбов, Николай Быков.
С бронзовыми медалями с турнира вернулись Вячеслав Финашин, Иван Быков, Алексей Емельянов, Роман Королев, Виктория Плеханова.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.