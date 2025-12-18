Новогодний турнир по рукопашному бою

Если ваш аккаунт на Госуслугах «заморожен» на 72 часа из-за подозрительной активности, вы можете восстановить полный доступ к услугам досрочно. Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в Max. Это безопасно и обеспечивает надёжную идентификацию личности.