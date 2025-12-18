«Далёкое настоящее» Вячеслава Данилова

Название выставки – «Далёкое настоящее» – отсылает к широким временным и географическим границам, которые соединяются в настоящем под рукой художника, в его памяти, воображении и осмыслении реальности.

В экспозиции можно увидеть работы, посвященные местам в самых разных точках России и зарубежья, где довелось побывать художнику.

Представлены на выставке и известные графические реконструкции мастера из цикла «Ратные люди: от варягов до полков нового строя». Цель художника – показать, как выглядели воины самых разных эпох и стран, начиная с первых веков нашей эры и заканчивая XVII веком.

Каждая работа Вячеслава Данилова таит в себе особый внутренний смысл, раскрывая порой целую историю – места или человека. Как считает Вячеслав Николаевич, художник способен увидеть скрытые смыслы в самых простых вещах. Он творит, опираясь на увиденное, но пропуская всё это через самого себя, через свои ум и сердце. Жизнь художника – это всегда созерцание, за которым следует запечатление увиденных образов на холсте или бумаге... «Моя профессия – отображать преобразуя...» – эти слова Вячеслава Данилова отражают его личное творческое кредо.

Вячеслав Данилов родом из города Йошкар-Ола. После окончания графического факультета Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина (мастерская Г. Епифанова) работал художественным редактором в издательстве «Детская литература». Затем начал иллюстрировать и оформлять книги в издательствах «Просвещение», «Художественная литература», «Лениздат», «Азбука» и т. д. Со временем, когда появились компьютерные программы и цифровые графические редакторы, решил стать свободным художником. Живописью Вячеслав Николаевич стал заниматься в 1990-е годы, особое внимание уделяя пленэрам.

Вячеслав Данилов – член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Гатчинского товарищества художников. Художник работает в разных стилях, экспериментируя с масляной живописью, акварелью, линогравюрой, офортом. Однако излюбленной техникой Вячеслава Николаевича остается графика, которой он занимается профессионально на протяжении многих лет, постоянно при этом совершенствуясь.

Выставка «Далекое настоящее» Вячеслава Данилова продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 декабря.

Юлия Лысанюк