Путин присвоил 201-й Гатчинской базе наименование «гвардейская»

Как говорится в указе, почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Впредь именоваться база будет так: 201-я гвардейская Гатчинская дважды Краснознаменная, ордена Жукова военная база.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 201-я стрелковая дивизия принимала участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков города Гатчины, и именно за отличие в боях при освобождении нашего города 26 января 1944 года 201-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Гатчинская».