Гатчинские студенты помогают возрождать историю!

Мероприятие прошло в формате музейного рейда — это выезд, где добровольцы совмещают полезную работу с погружением в историю. Активным участником стал Дмитрий, член студенческого педагогического отряда «Сознание», который входит в Ленинградское областное региональное отделение Российских студенческих отрядов. Вместе с ним трудились представители отрядов Ладожского Десанта: «Сыч», «Сокол», «Снегирь», а также студенческий сельскохозяйственный отряд отряд «Терра».

Силами сплочённой команды был выполнен целый комплекс хозяйственных работ на обширной территории центра. Волонтёры заготовили дрова, провели масштабную очистку от древесных остатков, занимались камнем и помогали в других важных задачах по благоустройству. Такие выезды — это не только труд, но и возможность отвлечься от будней, пообщаться и узнать что-то новое. В качестве бонуса для участников организаторы провели углублённую экскурсию, посвящённую быту варягов в период раннего средневековья.

Музейный рейд в «Сваргас» стал ещё одним ярким примером социальной активности Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов, где студенты разных направлений вместе делают добрые и важные дела, сохраняя культурное наследие региона.

Эльвира Стан, руководитель отряда “Сознание”