— Как вы оцениваете текущую ситуацию с межнациональными отношениями в Ленинградской области? И какую роль в борьбе с идеологией терроризма играет именно ваш комитет?

— По данным социологических исследований, Ленинградская область остаётся благополучным регионом, где случаи экстремизма — скорее исключение, чем правило. Однако нельзя закрывать глаза на то, что эти угрозы существуют. Деструктивные идеи активно распространяются в интернете, а с началом спецоперации информационные атаки усилились в несколько раз.

Основная роль нашего комитета — это профилактика и мониторинг, в том числе отслеживание каналов распространения экстремистской идеологии. Например, ежегодно комитет выявляет и передаёт в прокуратуру более 100 ссылок на экстремистские материалы для их блокировки.

— Андрей Михайлович, за последние 20 лет угроза терроризма для многих стала абстрактной. Как вернуть понимание её актуальности, не прибегая к запугиванию?

— Я не согласен, что угроза стала абстрактной. Напротив. Для многих до сих пор жива боль от трагедии над Синаем, где погибли жители нашей области. Мы практически ежедневно сталкиваемся с проявлениями терроризма, развязанного украинским государством. Широкий резонанс вызывают и преступления, совершаемые иностранцами. В интернете объявлена охота за умами наших детей. Мы не силовой орган, сфера нашей деятельности — информационное поле. Например, два года подряд мы совместно с ЛенТВ24 проводили телемарафоны, где поднимали самые острые вопросы — от неонацизма на Донбассе до терроризма во всех его проявлениях. В них участвовали самые разные люди — от руководителей регионов до представителей творческих профессий. Эти марафоны посмотрели более 600 тысяч зрителей.

— Какие «болевые точки» существуют сегодня и какова роль вашего комитета в их устранении?

— Ключевые зоны риска — это внешнее деструктивное влияние на граждан и формирование в соцсетях предпосылок для конфликтов на национальной или религиозной почве. Также определённую напряжённость создаёт концентрация мигрантов. Информационная война и теневая миграция — объекты особого внимания. Здесь критически важна профилактика: работа с национальными и религиозными объединениями, разъяснительная и культурно-просветительская работа против распространения экстремистских идей.

Наша деятельность в среде мигрантов базируется на их социокультурной адаптации. В рамках полномочий мы организуем меры по их интеграции в общество.

— Какой инструмент «мягкой силы» вы считаете самым эффективным для профилактики экстремизма среди молодёжи?

— Самый эффективный подход — тот, что нацелен на будущее. В 2025 году мы провели обучающие мероприятия по социально-культурной адаптации детей-мигрантов. Это цикл вебинаров для педагогов и презентация программы краткосрочных курсов, разработанной специалистами РГПУ им. Герцена. Её цель — помочь детям-инофонам улучшить знание русского языка и быстрее освоиться в новой среде.

Эти разработки уже опробовали на практике в школах Всеволожского, Кировского, Тосненского районов и Гатчинского округа.

Для таких детей также организовали лекции и интеллектуальные игры об этническом и религиозном многообразии области.

— Какие ещё меры профилактики применяются и как выстраивается диалог с религиозными организациями?

— Мы работаем со всеми основными религиозными организациями региона. С Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона подписано соглашение о сотрудничестве. По согласованию с муфтием назначены имамы, которые закреплены за разными группами мигрантов и работают с мусульманами из стран Центральной Азии прямо в местах их проживания.

Для иностранных граждан мы организуем консультации и лекции, где предупреждаем об ответственности за пособничество терроризму, разжигание розни и участие в деятельности незаконных объединений. Только в первом полугодии 2025 года адаптационный курс в регионе прошли более 24 тысяч иностранцев. Тематические материалы размещены на портале Migrantlenobl.ru и в соцсетях муниципальных администраций.

ИННА ПЕТРОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КМСУЛО