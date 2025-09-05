О выборах в 47 регионе

Приветствуя членов совета, глава администрации Людмила Нещадим подчеркнула, что 2025 год – особенно важный для жителей Ленинградской области: «14 сентября нам предстоит выбрать главу региона. Это большая ответственность. Ленинградская область сегодня – один из лидеров в Российской Федерации, об этом заявила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую мы имели честь принимать в Гатчине на линейке в новой школе «Высший пилотаж» 1 сентября».

Голосуем по месту пребывания

О подготовке к выборам губернатора Ленобласти рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского округа Ирина Смык. Главное: выборная кампания началась. В соответствии с законодательством, голосование пройдет три дня – 12, 13 и 14 сентября, участковые избирательные комиссии будут работать с 8:00 до 20:00.

Как подчеркнула Ирина Смык, граждане, зарегистрированные в Ленинградской области, имеют право проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания в регионе. Для этого надо подать заявление, прикрепиться к тому выборному участку на территории региона, где гражданин будет находиться фактически, и там проголосовать. Прием таких заявлений ведется с 28 июля и до 8 сентября. Подать заявление можно через личный кабинет на «Госуслугах», в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию по адресу: ул. Карла Маркса, 44, кабинет № 12, с 16:00 до 20:00 по будним и с 10:00 до 14:00 по выходным дням. И с 3 сентября избиратель Ленобласти может обратиться для подачи заявления в любую участковую избирательную комиссию – на территории Гатчинского округа 117 участковых избиркомов.

Узнать, к какому избирательному участку вы прикреплены, можно на сайте территориальной комиссии, а также найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома и избирательной комиссии Ленинградской области.

И с доставкой на дом

С 4 сентября участковые комиссии принимают от избирателей заявления о голосовании на дому. Режим работы – с 16:00 до 20:00 по будням, с 10:00 до 14:00 по выходным. Заявление можно подать вплоть до 14 часов 14 сентября, просто позвонив по телефону в участковую комиссию, можно передать через соседа или подать целый список граждан, к которым надо прийти на дом.

Также участковые комиссии оформляют открепление. Например, гражданин, зарегистрированный в другом районе Ленобласти, фактически проживает в Гатчинском округе и не в состоянии лично посетить участковую избирательную комиссию. Тогда по телефонному звонку члены комиссии открепят этого гражданина от его избирательной комиссии по месту прописки и прикрепят к своему участку.

А вы есть в списке избирателей?

С 9 августа по округу ходят люди в синих жилетках, раздают материалы – члены участковых комиссий доносят информацию до избирателей, рассказывают про кандидатов, объясняют, где находятся пункты приема заявлений, и правила голосования. В частности, ставить в бюллетене можно только одну галочку – за одного кандидата.

С 3 сентября каждый избиратель может прийти в свою участковую комиссию, ознакомиться со списком избирателей и проверить, включен ли он в список. Но даже если в день голосования вас не окажется в списке, вы покажете паспорт с пропиской и вас внесут в дополнительный список голосующих.

Также Ирина Смык предупредила, что на каждом избирательном участке на входе будет установлена металлорамка, и охрана, сотрудники полиции могут попросить избирателя показать содержимое сумки – это совершенно законное требование. Безопасность – прежде всего.

В заключение Ирина Леонидовна призвала всех реализовать свое конституционное право, исполнить гражданский долг и отдать голос за кандидата на выборах.

«Надеюсь, что единый день голосования пройдет достойно, спокойно, все службы справятся со своими задачами, а жители Гатчинского округа проявят гражданскую позицию, придя на избирательные участки и сделав свой выбор», – заключила глава администрации Людмила Нещадим.

Также на заседании совета с докладом о мероприятиях комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, направленных на укрепление общегражданской идентичности, межнационального и межконфессионального согласия, выступила заместитель председателя гатчинского спорткомитета Мария Фоничева. Председатель татарско-башкирского общества Гатчины и округа «Юлдаш» Ильяс Норов представил видеоролик, посвященный 25-летию общества.