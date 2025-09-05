14 сентября 2025 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в конкурсе «Это у нас семейное» участвуют сотни тысяч человек со всей страны, среди них – более 2,5 тысяч жителей Ленинградской области. Они готовы побороться за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.