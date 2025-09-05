Внимание!
АО ПЗ «Красногвардейский» информирует о том, что с 11.09.2025г. по 15.09.2025г., в зависимости от погодных условий будет проводиться обработка средствами защиты растений на земельных участках: (яровой рапс) 47:23:0260001:212; 47:23:0260001:209; 47:23:0260001:210; 47:23:0260001:208; 47:23:0260001:478; 47:23:0260002:734; 47:23:0260002:433 и (озимый рапс) 47:23:0260001:229; 47:23:0260001:207; 47:23:0260001:206; 47:23:0229003:13; 47:23:0000000:52; 47:23:0229003:15; 47:23:0222001:150, вблизи населённых пунктов Лайдузи, Куйдузи, Пеушалово, Кемпелево, Кезелево, Алапурская, Терволово, Хюттелево, Скворицы, Ахмузи, Мута-Кюля, Петрово, Ивановка, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Пудость, Большое Рейзино, Малое Рейзино, Мыза-Ивановка, Малая Оровка, Кямяря, Сокколово, Котельниково.
На земельных участках: (яровой рапс) 47:23:0439002:638 вблизи населённых пунктов: Сабры, Малое Замостье, Коргузи, Новый свет, Торфяное, Пригородный, Пустошка.
Запланированные на яровые ячмень и пшеницу к применению пестициды и агрохимикаты:
-гербицид, десикант: Дикошанс (Дикват (дибромид)), дозировка 2,0 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.
- гербицид: Нопасаран, дозировка 1,5 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня
- гербицид: Квикстеп, дозировка 0,8 л/га, 3 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.
- фунгицид: Тебумет, дозировка 1 л/га, 2 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.
Способ проведения работ: наземный
2 класс опасности – СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска – средний): необходимо соблюдение экологического регламента:
– окашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида;
– проведение обработки растений вечером после захода солнца;
– при скорости ветра не более 2–3 м/с
3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ (категория риска – низкий): необходимо соблюдение экологического регламента:
при скорости ветра не более 3–4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел-не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.
При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371)59-192, АО ПЗ «Красногвардейский».