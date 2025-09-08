Поиск на сайте
Ленинградцы завоевали медали на Всероссийском чемпионате профмастерства

В Калуге завершился Всероссийский чемпионат профмастерства «Профессионалы», который объединил лучших специалистов со всей страны. В течение нескольких дней конкурсанты демонстрировали свои умения в различных промышленных компетенциях. Высокий уровень подготовки показали представители нашего региона.

Рубрики:  Образование

По итогам чемпионата Анна Варзанова из Сосновоборского политехнического колледжа заняла первое место в компетенции «Электромонтаж». В этой же дисциплине среди юниоров завоевала бронзу Кира Решетникова из детско-юношеского центра творчества Светогорска. Захарий Янцевич из Тосненского политехнического техникума стал обладателем третьего места в компетенции «Сварочные технологии».

Поздравляем наших победителей с блестящими результатами и желаем новых достижений!

Финал чемпионата состоялся при поддержке федеральной программы «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото Сосновоборский политехнический колледж