Ленинградцы завоевали медали на Всероссийском чемпионате профмастерства

По итогам чемпионата Анна Варзанова из Сосновоборского политехнического колледжа заняла первое место в компетенции «Электромонтаж». В этой же дисциплине среди юниоров завоевала бронзу Кира Решетникова из детско-юношеского центра творчества Светогорска. Захарий Янцевич из Тосненского политехнического техникума стал обладателем третьего места в компетенции «Сварочные технологии».

Поздравляем наших победителей с блестящими результатами и желаем новых достижений!

Финал чемпионата состоялся при поддержке федеральной программы «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото Сосновоборский политехнический колледж