Ленинградцы завоевали медали на Всероссийском чемпионате профмастерства
В Калуге завершился Всероссийский чемпионат профмастерства «Профессионалы», который объединил лучших специалистов со всей страны. В течение нескольких дней конкурсанты демонстрировали свои умения в различных промышленных компетенциях. Высокий уровень подготовки показали представители нашего региона.
Рубрики: Образование
По итогам чемпионата Анна Варзанова из Сосновоборского политехнического колледжа заняла первое место в компетенции «Электромонтаж». В этой же дисциплине среди юниоров завоевала бронзу Кира Решетникова из детско-юношеского центра творчества Светогорска. Захарий Янцевич из Тосненского политехнического техникума стал обладателем третьего места в компетенции «Сварочные технологии».
Поздравляем наших победителей с блестящими результатами и желаем новых достижений!
Финал чемпионата состоялся при поддержке федеральной программы «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.