Новый Свет: новые задачи – старые заботы

Асфальт в деревне

По словам Людмилы Нещадим, порадовала Пустошка, где сами жители при поддержке Новосветского руководства создали сквер Памяти, посвященный 80-летию Победы.

- Любая инициатива граждан, направленная на увековечивание памяти героев, на решение вопросов благоустройства всегда заслуживает внимания, уважения и поддержки. Огромная благодарность жителям деревни Пустошки за инициативу увековечить память своих земляков, родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что сама идея требует дальнейшего развития. Например, таблички с именами героев сейчас временные, написанные от руки, и необходимо найти решение, как сделать их на века. И, конечно, я уверена, что жители будут ухаживать за этим сквером и наполнять его новыми элементами благоустройства. Это особенно ценно в год 80-летия Великой Победы – на земле, которая обильно полита кровью, ведь именно на этом рубеже проходила линия обороны в августе-сентябре 1941 года, – сказала Людмила Николаевна.

Также в Пустошке сотрудники администрации оценили асфальтирование центральной улицы, ставшей первой асфальтовой дорогой в деревне. Жители должны быть довольны: ездить по асфальтному покрытию гораздо комфортнее.

Деревня разрослась. Здесь предоставляются земельные участки льготным категория граждан – многодетным, участникам специальной военной операции. И это обязывает администрацию обустроить подъезды к жилым массивам. В перспективе, как заметила Людмила Нещадим, во всех населенных пунктах улицы должны быть именно в асфальтовом исполнении.

Кто затопил подвал?

Много обращений поступает из 52 массива поселка Новый Свет. В числе текущих задач – дальнейшее развитие дорожной сети, организация уличного освещения, транспортного обеспечения. На данный момент заключен контракт, и в ближайшее время подрядчик выйдет асфальтировать подъезд к массиву 52 в районе Парковой улицы.

Улица Северная в Новом Свете также будет отремонтирована в текущем году. Пока есть сложности с организацией пассажирского сообщения с этим массивом, поскольку не везде ширина полотна дороги позволяет пустить здесь автобус. «Получив определенное согласование, выполнив все нормативы по ширине проезжей части, мы в перспективе будем думать об открытии пассажирского маршрута, потому что массив достаточно большой – около 350 домовладений», – отметила Людмила Нещадим.

Жильцы дома № 41 в Торфяном жалуются на затопление подвалов, а управляющая компания оказалась не готова объяснить причины поступления воды. По мнению комиссии, это либо утечка на внутренних сетях, либо грунтовые воды, поскольку канализационные колодцы пустые и не являются причиной подтопления. Поэтому в течение двух недель управляющая компания должна найти эти причины и предложить меры по их устранению.

Медицина

На встрече с жителями Новосветской территории заместитель главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы по амбулаторно-поликлинической работе Виктория Мамай рассказала о работе местной системы здравоохранения и перспективах.

Новосветская врачебная амбулатория обслуживает более 7900 человек, включая 1125 детей. В амбулатории ведет прием врач-терапевт, два педиатра, еще один терапевт в декретном отпуске, в августе появился новый фельд-шер, работают процедурный и прививочный кабинеты, а также дневной стационар на две койки. ФАП в Торфяном фактически не функционирует по причине отсутствия фельдшера, но в сентябре планируется прием на ра-боту нового медработника – выпускника Центра непрерывного образования.

Кроме того, на Новосветской территории находятся школа и два детских сада, в которых сотрудники амбулатории проводят профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию детей. На ноябрь запланирован выезд врачей узких специальностей для взрослого населения: кардиолога, невролога, эндокринолога.

На данный момент в Новосветской амбулатории наблюдается дефицит терапевтов и врачей общей практики, не хватает медсестры в школе, однако в этом году ожидается пополнение кадров из числа выпускников по профилю «Сестринское дело в педиатрии» и фельдшеров.

На 2027 год запланирован ремонт кровли Новосветской амбулатории, благоустройство территории, с пандусами и освещением. В перспективе предстоит модернизация IT-оборудования, переход на электронные медкарты, электронные рецепты и запись, оснащение телемедицинскими узлами для дистанционных консультаций жителей Новосветской территории, дистанционное наблюдение хронических пациентов. Также на постоянной основе будут проводиться выездные приемы узких специалистов.

О сетях и сорняках

В ходе общения главы администрации с жителями Новосветской территории поступили нарекания на службу ЖКХ, жалобы на частое отключение электроэнергии в 52 массиве. Как ответили представители Россетей, сейчас ведутся работы для повышения надежности электроснабжения на Новосветской территории, и к концу сентября ремонт закончится. Людмила Нещадим в очередной раз обратила внимание энергетиков на необходимость своевременного информирования граждан о плановых работах.

Также поднималась вечная тема борщевика, с которым в этом году на Новосветской земле велась особенно непримиримая борьба. Был вопрос про расселение аварийного жилья, про вакцинирование.

Помимо вопросов, жалоб и предложений, на встрече неоднократно звучали благодарности в адрес гатчинской и новосветской администрации – за отзывчивость и старания по улучшению условий жизни.

Екатерина Дзюба