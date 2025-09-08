Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

Продолжается регистрация на конкурс AI Challenge — международный конкурс по ИИ для детей и молодежи, организаторами которого выступают Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта. С этого года в конкурсе могут принять участие не только школьники, но и студенты до 25 лет, обучающиеся в колледжах и вузах. Призовой фонд AI Challenge составляет 15,6 млн рублей.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти квалификационный этап, в ходе которого участник выбирает трек, знакомится с форматом конкурса, получает новые знания и решает задачи по AI. Те, кто успешно справится с заданием, пройдут в основной этап, по итогам которого сильнейшие выйдут в полуфинал, где будут решать усложненные AI-задачи и защищать их перед экспертами. Лучшие из лучших будут бороться за главные призы в финале, который пройдет с 27 октября по 10 ноября. Конкурс проходит в онлайн-формате, поэтому участие возможно из любой точки мира.

По итогам конкурса победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая пройдёт в Москве в рамках международной конференции AI Journey. Помимо денежных призов, победители получат возможность пройти специальную образовательную программу по подготовке российской сборной к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2026 году.

Соревнование проходит в трёх треках — по возрасту и уровню подготовки:

В индивидуальном треке «Начинающие» могут участвовать школьники до 8-го класса включительно. Чтобы решать задачи, необходимы базовые знания Python и понимание основ машинного обучения. Формат ориентирован на первый опыт в прикладном ИИ.

В треке «Школьники» соревнуются учащиеся до 11-го класса, выпускники текущего года и студенты СПО. Участникам предстоит решать задачи средней и повышенной сложности: как индивидуально, так и в командах. Необходимы уверенные навыки программирования на Python, знание классических алгоритмов машинного обучения и основ нейросетей.

В студенческом треке принимают участие студенты колледжей и вузов. Участникам предлагаются сложные кейсы на стыке биоинформатики, компьютерного зрения, диалоговых систем и мультимодальных моделей. Требуются продвинутые навыки программирования, глубокое понимание ML и опыт работы с архитектурами deep learning.

Фото пресс-службы Сбера