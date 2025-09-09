Памятная дата – День памяти жертв блокады Ленинграда

В День начала блокады Ленинграда секретарь партии «Единая Россия», губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возложил цветы к памятнику «Легендарная Полуторка» в Дусьево в Кировском районе.

«В День начала блокады Ленинграда нельзя проехать мимо мемориала в память о Дороге жизни!», — отметил Александр Дрозденко.

Торжественное возложение цветов к мемориалу «Мирным жителям, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны» прошло в деревне Зайцево Гатчинского муниципального округа.

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие: вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике, заместитель секретаря регионального отделения партии Анна Данилюк, депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Журова и Сергей Петров, руководитель Ленинградского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов, депутат Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия» Татьяна Бездетко, российский общественный деятель, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова и другие почетные гости.

От имени губернатора Ленинградской области выступила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк. В своём обращении она отметила:

«Сегодня мы вспоминаем не только страшные факты войны, но и судьбы миллионов людей, чья жизнь была прервана. Для каждой ленинградской семьи Великая Отечественная — это боль и память о близких, это слёзы и надежда. Мы обязаны хранить эту память и передавать её детям, чтобы они понимали цену мира и любили Родину. Это нужно не только прошлому, но и настоящему — нашим воинам, которые и сегодня защищают Россию. Память о Великой Победе даёт им силы и приближает мирное завтра. Никто не забыт и ничто не забыто».

«Сегодня, в этот памятный день, мы вновь обращаемся к нашей истории, к ужасным трагедиям блокады и оккупации. Враг не просто вел боевые действия – его целью было полное уничтожение Ленинграда и его жителей. С началом специальной военной операции мы начали осознавать связь между прошлыми и нынешними событиями. Памятники, которые мы видим, кричат о геноциде русского народа и напоминают нам о том, как наши предки боролись за свою землю. Наша память о событиях прошлого, таких как блокада, передается из поколения в поколение!», — прокомментировала Светлана Журова.

Светлана Журова подчеркнула, что историческая память – важнейший пункт Народной программы партии.

Сергей Петров выразил глубокую благодарность ветеранам и всем ленинградцам.

«Эти события стали символом несгибаемости и стойкости русского народа. Наши деды и отцы отстояли нашу землю, а сегодняшние бойцы в зоне специальной военной операции продолжают их дело», — прокомментировал Сергей Петров.

Депутат акцентировал внимание и на поддержке, которую правительство Ленинградской области под руководством губернатора Александра Дрозденко оказывает нашим военнослужащим.

«Действительно 84 года назад 8 сентября было полностью замкнута блокада вокруг Ленинграда. В последние годы начинают открываться новые факты и цифры, касающиеся этих событий. Около пятисот тысяч подтверждённых жертв среди мирных жителей погибли, многие из них были замучены в концлагерях или убиты в деревнях, которые большей частью были сожжены. Описываемые события вызывают шок и ужас у тех солдат, которые это видели», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

Таким образом, обращаясь к трагическим событиям, произошедшим 84 года назад, Дмитрий Рытов подчеркнул важность памяти о жертвах фашистской оккупации Ленинградской области и осознания масштабов этой трагедии. Дмитрий Рытов отметил, что сегодня мы вновь сталкиваемся с подобными вызовами и обязаны поддерживать тех, кто находится в трудной ситуации.

«Ленинградская область поддерживает детские дома, расположенные на территории ДНР. Партия «Единая Россия» всегда оказывает реальную помощь тем, кто в ней нуждается, это один из ключевых компонентов Народной программы Партии. В начале сентября мы также открывали там классы для внеклассной работы, привозили подарки детям», — добавил Дмитрий Рытов.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области также приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 84-й годовщине начала блокады Ленинграда.

В состав делегации органов государственной власти Ленинградской области от Законодательного собрания региона вошли депутаты Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Саяд Алиев, Станислав Еремеев и Павел Коржавых.

В знак памяти жертв этой трагедии ежегодно к памятнику «Матери-Родины» на Пискаревском кладбище возлагают венки и цветы.

Траурные мероприятия и памятные акции прошли в этот день во всех районах Ленинградской области.