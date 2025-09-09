Снимать и пополнять, когда хочется: новый вклад для подростков

Средствами на таком вкладе удобно распоряжаться. Появились деньги — пополнил, понадобились для покупок — снял. Проценты начисляются на ежедневный остаток. Вклад открывается на один месяц, а потом автоматически продлевается на условиях, которые будут действовать на момент продления. Минимальная сумма депозита — один рубль, максимальная — 200 тыс.

Максимальная ставка по вкладу составляет 14%. Чтобы её получить, необходимо выполнить три условия: за предыдущий месяц потратить по картам Сбера не меньше 5 тыс. рублей (+3 процентных пункта к базовой ставке в 9%) и купить что-нибудь у партнёров банка на сумму от 2 тыс. рублей (+1 п. п.), а также подключить подписку СберПрайм (+1 п. п.).

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Сегодня клиентами банка являются 4,4 млн подростков. Мы увидели большой спрос с их стороны к накоплениям, поэтому продолжаем развивать специальную линейку продуктов для них с простыми условиями и диджитальным оформлением. Наш новый вклад "Накопилка" отменяет стереотип, что положить деньги на вклад — значит заморозить их. Здесь всё наоборот: вклад легко пополнять, деньги можно снимать, когда угодно — главное, чтобы на счёту оставался хотя бы один рубль. Это финансовая свобода, когда деньги работают на тебя — и при этом находятся в твоём круглосуточном распоряжении. Это отвечает потребностям нашей аудитории».

