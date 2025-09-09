Выборы «по-ленинградски»: красиво, достойно и с уважением

За четыре дня до начала голосования в Центре состоялась пресс-конференция с участием председателя региональной избирательной комиссии Михаила Лебединского, руководителя Штаба общественного наблюдения Владимира Журавлева и председателя Общественной палаты Ленинградской области Александра Габитова.

Как рассказали спикеры, средства видеонаблюдения будут непрерывно работать с восьми утра 12 сентября – с момента начала работы участковой избирательной комиссии. Наблюдение будет вестись за стационарными и переносными ящиками для голосования, в которых хранятся бюллетени проголосовавших избирателей. Также видеокамеры будут направлены на комплексы обработки бюллетеней, сейф-пакеты, куда перекладываются бюллетени из урн, и на сейфы, где хранятся бюллетени проголосовавших. Контролировать процесс будет председатель соответствующей участковой комиссии.

- Одна из самых важных задач Центра общественного наблюдения – это не поиск нарушений, а своевременная корректировка даже мелких бытовых недочетов. И я уверен, что у нас все получится, как обычно, по-ленинградски: красиво, достойно и с уважением, – подчеркнул Михаил Лебединский.