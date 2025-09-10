Герои идут на поправку: с докторами из Ленобласти и любимыми артистами

«Выздоровление всегда зависит от настроения и настроя. Сегодня в ленинградском госпитале настроем на победу и здоровье делятся любимые артисты. Концерт получился по-настоящему теплым, как и принято у нас в ленинградской семье.

Поблагодарил ребят за ратный труд и воинский подвиг, телеканал RU.TV, группу «Земляне», Игоря Скляра, Ирину Дубцову и всех артистов — за искреннее участие. А песни, которым подпевали все зрители, только подтвердили: Победа добывается на фронте, но куется в тылу», — прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области.

Телеканал русской музыки RU.TV продолжает отдавать дань уважения бойцам, проводя концерты популярных исполнителей в военных госпиталях по всей России. Эти мероприятия, наполненные искренними эмоциями и стремящиеся поддержать дух военных, становятся мостом между миром музыки и теми, кто защищает Отечество на передовой.

Артисты отметили, что для них подобные концерты носят особый смысл. Военные – одни из самых искренних и благодарных зрителей, и петь для них – это большая честь и ответственность.