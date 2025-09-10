Ярмарка спорта в Гатчине

С самого утра 7 сентября на стадионе развернулась юбилейная десятая ярмарка спорта, в которой приняли участие 26 спортивных организаций Гатчины и округа. Цель ярмарки – привлечь детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом и представить доступные многим виды спорта, которые есть в Гатчинском округе.

Каких только видов спорта здесь не было! Футбол, шахматы, плавание, фехтование, легкая атлетика, спортивные танцы, борьба, коньки и многое другое. Юных гатчинцев звали к себе Академия детского футбола, бассейны и фитнес-клубы, спортивные школы, секция конькобежцев, школа спортивного и синхронного плавания «КИВИ», различные танцевальные студии, секции единоборств, шахматные клубы, «Движение первых», «Юнармия». «Гатчинские пробежки» приглашали к себе на бесплатные уличные тренировки, «Гатчинский полумарафон» предлагал ознакомиться с серий стартов и тренировок в Гатчине. На ярмарке работал Центр тестирования ГТО, а также проходил этап семейной Зарницы.

Как рассказала начальник сектора Гатчинского комитета по физической культуре и спорту Наталья Короткова, в ближайшее время соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья» будут адаптированы для проведения по программе семейной Зарницы, и в двух палатках на ярмарке «Движение первых» и юнармейцы представили элементы этой зарницы. Участникам предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с военной историей, посоревноваться в меткости в электронно-лазерном тире. По итогам игры будут определены семьи-победители и призеры.

Второй год подряд ярмарка проходит как игра по станциям: на входе каждый ребенок получает флаер-бегунок с табличкой, где представлены все участники ярмарки, и нужно обходить палатки разных клубов и секций, знакомиться с видами спорта, отвечать на вопросы, выполнять какие-то задания и получать отметку в бегунке о пройденной станции. По прохождении всех станций на финише дети получают сладкие призы от партнеров спорткомитета и сертификаты на пробные занятия.

Игра по станциям задумана, чтобы привлечь больше участников и познакомить их с имеющимися в Гатчинском округе клубами и секциями. Цель можно считать достигнутой – от желающих принять участие в игре не было отбоя. Юные гатчинцы активно интересовались видами спорта и выполняли задания игры, стремясь получить приз.

- Ярмарка спорта – это отличная возможность встретиться с тренерами, узнать о спортивных секциях и программах, а также поучаствовать в активных мастер-классах, – отметила Наталья Короткова. - К сожалению, ограниченная инфраструктура стадиона не смогла вместить все имеющиеся в городе и округе спортивные учреждения: на самом деле возможностей для занятий физкультурой и спортом в Гатчинском округе гораздо больше.

Андрей Соколов