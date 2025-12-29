«В чём счастье, Серёга?»

Ветеран СВО, житель города Гатчины Сергей Носов с позывным «Художник» дважды побывал в зоне специальной военной операции. Имеет награды за выполнение боевых задач. На встрече с молодежью он откровенно рассказал о своем жизненном пути, участии в специальной военной операции и ответил на вопросы из зала.

Почему решил пойти на СВО?

- Наверное, так меня воспитали. Причем значительную часть подросткового возраста меня воспитывали мать и старшие ребята. Убедительные примеры, каким должен быть мужчина, показывали советские фильмы о войне.

Я родился в Ленинграде. Когда мне было 16 лет, семья перебралась в Ленинградскую область. Сейчас живу и работаю в Гатчине.

Как все ребята, был призван в армию в 18 лет. Служил в войсках противовоздушной обороны механиком-водителем. Это 2004–2006 годы, шла Чеченская война. Хотел попасть туда, но как ни старался, тогда никого из нас туда не отправили.

После службы начались трудовые будни. В основном работал на производстве. В 2014 году, когда всё началось, хотел сразу отправиться помогать нашим, но не получилось. Много размышлял по поводу судьбы нашей страны, о ее месте в современном мире. Приходило понимание, что договориться с Украиной не получится. Наступил 2023 год, обстановка поспособствовала тому, что я хоть и не сразу, но попал на СВО, заключив контракт. Собрался за несколько дней.

Позывной «Художник» связан с моей гражданской профессией. Я маляр порошковой окраски металлоконструкций, работал на производстве. Взять такой позывной мне посоветовал товарищ из Псковской области.

Я попал в Казачье диверсионно-разведывательное подразделение «Енисей». Прошел подготовку, применяя навыки, полученные во время срочной службы и в гражданской жизни, так как увлекался многим.

Подразделение «Енисей» казачьей бригады «Дон» было создано в октябре 2022 года. За время его существования казаки не допустили ни одного прорыва своей обороны. За проявленные в боях отвагу и героизм сотни бойцов удостоены государственных наград.

Страшно ли на войне?

- Были разные случаи. В том числе когда выполнял боевые задачи. Страх есть у всех людей. Но не все его могут побороть. Одни дают ему волю. Другие справляются и идут дальше.

Под Соледаром нашу позицию обстреляли из 120-миллиметрового миномета. Я успел спрятаться в «лисью нору» (небольшую выемку в окопе) в тот момент, когда снаряд летел в нашу сторону. Скрутился там и прикрылся рюкзаком. Получил контузию. Это странное ощущение, как будто в голове «каша». Когда обстрел закончился, ушел в блиндаж. Посидел, пришел в себя… И пошел помогать ребятам разгребать разрушенное. Из земли, где я прятался, достали осколок. Прилети он чуть ниже, и меня бы уже не было.

Мы были на позиции 12 дней, потом – ротация. Отдыхаем пять дней и собираемся на задание. Беру рюкзак, которым прикрылся в «лисьей норе», а к нему пять осколков прикипело. Их хватило бы отправить меня на тот свет. Этот большой туристический рюкзак, с которым я пришел на СВО, стал моим талисманом.

Я работал «на удаленке», ходили на передовую максимум на 7 километров, минимум – на 3,5 километра, в место непосредственного соприкосновения с противником. И ни на одну «лампочку» не наступил (это боевая часть кассетного боеприпаса). Значит, есть ангел-хранитель, раз так везло.

Спустя время могу сказать, что первый контракт прошел достаточно буднично. Пули свистели, беспилотники кружили, людей теряли: всё как на войне. Но, надо сказать, такие командировки несут серьезные психологические изменения...

После первой командировки я не получил статуса ветерана боевых действий, так как служил в добровольческом формировании. Дома пробыл пять месяцев и решил вновь пойти на СВО. В итоге прибыл в тот же распределительный центр в Новочеркасске, как и в первый раз, но уже через военкомат. Мы прошли подготовку, и нас направили на Кинбурнскую косу.

Здесь служба оказалась сложнее. К окончанию второго контракта я получил контузию и ранение в голову. Мы сидели в здании, и по нам методично били БПЛА и артиллерия. Мою сумку с вещами разорвало в клочья. Повезло, что в этот момент я был в каске. Последнее, что помню, взрыв – и дверной косяк летит в голову. Ребята откопали меня из-под завала, и я очнулся. Когда бомбежка окончилась, мы заказали эвакуацию. Потом госпиталь, реабилитация.

Когда контракт закончился, вернулся домой. На этот раз оформил ветеранские льготы. Но что-то из положенного еще жду.

Постепенно моя мирная жизнь наладилась. Есть девушка, которая сказала: «Еще раз пойдешь – будет плохо». Честно признаться, тянет туда. Но думаю, всё близится к завершению.

О самом главном

- В декабре 2025 года мне исполнилось 40 лет. Продолжаю трудиться по своей профессии, состою в организации «Русская община», веду волонтерскую работу. Мы помогаем ветеранам СВО, нуждающимся в поддержке и реабилитации, людям в сложной жизненной ситуации.

- Какой самый добрый момент запомнился на фронте?

- Наверное, когда, рискуя собой, дотащил раненого товарища до пункта стабилизации. А он повыше меня был, крупный мужчина, участник чеченской кампании. Боец сказал «спасибо», и мне было приятно.

- Самое главное качество, которое бы хотел видеть в нашей молодежи?

- Патриотизм. Есть отдельные «кадры»: смотришь на их внешний вид и ужасаешься. Но я больше о патриотизме мышления. Чтобы, как бы ни выглядели, помнили историю, уважали старших, поддерживали дедов.

- В чем счастье?

- Нюансов много. Не всё могу рассказать. И, возможно, пока не пришло понимание. Сейчас мое понимание счастья в том, что остался жив.

- Чем питались на передовой?

- На передовой самый лучший обед – сублимированные пакеты от наших волонтеров СВО. Этот специальный «фронтовой обед» заваривается в кипятке. Ведь не всегда можно выехать в город и купить продукты в магазине.

Мы благодарны волонтерским фондам, без них мы бы многого не сделали. Очень приятно было ходить в «промежуток» за продуктами, за водой, которую в зону СВО также поставляли волонтеры, и приносить на позицию, например, три палки колбасы. Видели бы вы как радовались пацаны. А когда приходит посылка из дома – это вообще праздник. И письма детей, на самом деле, очень трогательно. Обратная связь на фронте очень важна.

…Самый популярный экспонат в «Музее СВО» центра «Поток» – бронежилет Сергея Носова. Живет он здесь, можно сказать, второй жизнью, просветительской. В этот раз он своим внушительным видом поддерживал хозяина на сцене. Школьники активно интересовались судьбой Сергея, задавали ему вопросы о долге, подвиге и настоящем патриотизме.

По окончании диалога Сергею Носову был торжественно вручен памятный знак «От благодарных ленинградцев», учрежденный в Ленинградской области. Эта региональная награда – знак признательности военным, которые с оружием в руках защищают Родину, и тем, кто работает, приближая победу.

Татьяна Можаева